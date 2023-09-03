危機未解除！碧桂園39億展期債券通過　5日仍有違約風險

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展期方案顯示，碧桂園將債務到期償付利息，本金展期3年。「16碧園05」是碧桂園旗下公司碧桂園控股有限公司發行的私募債券，於2016年9月2日發行，發行量為58.3億人民幣，期限為七年。
雖然該筆債券得以展期，但碧桂園尚未擺脫困境，包括兩筆美元債利息兌付寬限期即將結束，以及今年內還將有「21碧地03」、「20碧地03」等8檔境內債券到期或回售。
據統計，截至去年年底，碧桂園的債務估計高達1兆4300億人民幣。而碧桂園今年上半年虧損達到創紀錄的489億人民幣。
據《美國之音》報導，2021年中國監管當局動手整頓房地產業高槓桿問題，觸發該行業的債務危機，隨後房地產開發商接連曝露出債務問題。最先暴雷的是中國最大房地產商恆大集團，隨後更在全國產生連鎖反應，「爛尾樓」、「斷供潮」在中國許多城市此起彼伏。
過去碧桂園在多次銀行壓力測試中表現優異，且在去年同期還有19億人民幣利潤，若是連「優等生」企業都自身難保，整個房地產行業隱藏的債務規模可能超出人們想像。
分析人士指出，碧桂園這次展期債務成功給在岸債權人提供暫時的安慰，但要走出這場債務風暴仍有很長的路要走。中國當局目前正盡全力消除房地產業面臨的債務風險，穩定中國經濟。