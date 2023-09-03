擁世界最貴包！菲律賓美女企業家超富有　曾是家喻戶曉明星

危機未解除！碧桂園39億展期債券通過　5日仍有違約風險

▲中國最大地產商「碧桂園」公告，旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，恢復交易時間另行確定。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國最大地產商「碧桂園」公告，旗下11檔境內公司債券自14日開市起停止交易，恢復交易時間另行確定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

陷入債務危機的中國房地產龍頭碧桂園2日公布，首檔展期債券「16碧園05」展期方案獲得通過，批准展期方案，避免出現首次債務違約，得到喘息的機會。但碧桂園尚未脫離困境，近期仍面臨兌付壓力，包括兩筆美元債利息兌付寬限期即將於5日到期，如果無法付款，仍有違約風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，「16碧園05」最新餘額為39.04億元人民幣（約台幣171.4億元）。此檔債券於今年9月2日到期，其展期方案在之前已兩度延期投票，債券持有人1日晚間同意將還款截止日期延長至2026年。

展期方案顯示，碧桂園將債務到期償付利息，本金展期3年。「16碧園05」是碧桂園旗下公司碧桂園控股有限公司發行的私募債券，於2016年9月2日發行，發行量為58.3億人民幣，期限為七年。

雖然該筆債券得以展期，但碧桂園尚未擺脫困境，包括兩筆美元債利息兌付寬限期即將結束，以及今年內還將有「21碧地03」、「20碧地03」等8檔境內債券到期或回售。

據統計，截至去年年底，碧桂園的債務估計高達1兆4300億人民幣。而碧桂園今年上半年虧損達到創紀錄的489億人民幣。

據《美國之音》報導，2021年中國監管當局動手整頓房地產業高槓桿問題，觸發該行業的債務危機，隨後房地產開發商接連曝露出債務問題。最先暴雷的是中國最大房地產商恆大集團，隨後更在全國產生連鎖反應，「爛尾樓」、「斷供潮」在中國許多城市此起彼伏。

過去碧桂園在多次銀行壓力測試中表現優異，且在去年同期還有19億人民幣利潤，若是連「優等生」企業都自身難保，整個房地產行業隱藏的債務規模可能超出人們想像。

分析人士指出，碧桂園這次展期債務成功給在岸債權人提供暫時的安慰，但要走出這場債務風暴仍有很長的路要走。中國當局目前正盡全力消除房地產業面臨的債務風險，穩定中國經濟。

上半年虧損逾2千億台幣！碧桂園坦言壓力超乎預期　恐有違約風險

危機越陷越深！碧桂園遇最大挑戰　內部人士：資金僅可「保交樓」

中國房產風暴擴大！恆大、碧桂園接連暴雷　深圳中原遭欠40億佣金

恆大、碧桂園接連出事　矢板明夫：被掏空積蓄又逃不了的韭菜最慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問