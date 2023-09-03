獨／《未來少女》緋紅魅影被評太侵略性！斐立普：活在石器時代嗎
▲《未來少女》裡最新一集，緋紅魅影與薄荷水晶結盟表現亮眼，分數卻不如預期。（圖／翻攝自TVBS電視台）
記者江芷稜／綜合報導
｜ 2023-09-03 16:08:20 2023-09-03 17:06:29
集結全台6大女團的選秀節目《未來少女》，賽制趨於白熱化，最新一集以團隊聯盟方式讓2個隊伍強強聯手，打造全新模樣，由緋紅魅影與薄荷水晶的紅配綠結盟，表演火辣的歌曲〈BRUN DUN DUN不然等等〉，原本被寄予厚望，沒想到在公關行銷人員投票評分下，最後僅獲得不及格的53分，跌破眾人眼鏡，評審認為表演「太具侵略性」不適合品牌宣傳，音樂製作人斐立普則心疼女孩們的付出，回應《NOWnews今日新聞》，現在不是石器時代，品牌行銷人士應該拋棄老舊觀念，才能跟得上時代潮流。
外型酷炫、帥氣的緋紅魅影，以HUR出道時就具有強烈風格，被喻為是新世代最強女團，MV也在國際屢獲大獎，這次增添新血再以新名字重返選秀戰場，表現一直備受肯定，這次推出魅力驚人的利善榛、席子淇、C.Holly、佟凱玲，與薄荷水晶的跳舞高手粼粼、晶晶、韋喬薺聯盟，果然炸翻全場，導師評價都不錯，沒想到僅獲得53分，讓第二現場的主持人徐若瑄、導師歐漢聲、王子等人傻眼，認為自己的判斷失準，女孩們也因拿到「史上最低分」在後台忍不住淚崩。 ▲AOA娛樂主理人斐立普（後排中）表示，廣告商的概念應該與時俱進。（圖／AOA Entertainment Lab提供） 擔任評審的行銷人員指出，就表演的角度來看，侵略性太強可能會影響品牌本身形象，品牌有自己本身的IP（Intellectual Property智慧財產權，延伸為品牌形象），請代言人或大使時會希望是襯托品牌，或融入到品牌裡面，舞蹈老師奕寬則認為「品牌這樣打分數，會鼓勵台灣只能做萌萌可愛的風格」，導致風格單一化，王子則認為廠商都會有訴求，不過現在有很多個性化的品牌，女孩們不必灰心。 ▲《未來少女》的舞蹈老師奕寬認為，品牌只喜歡萌萌可愛的風格，會讓女團變得單一化。（圖／翻攝自TVBS電視台） 緋紅魅影所屬的AOA Entertainment Lab主理人斐立普，同時也是這首歌的製作人，對於表演的評價難掩失望，他認為對表演分數跟評審回應的感覺有點像「有種餓叫做阿嬤覺得你餓」。他認為投票的廣告公司若是代表多數品牌方的想法的話，建議他們真的要多了解一下年輕人的喜好，喜歡看什麼、聽什麼、吃什麼，這樣才真的能幫到客戶，台灣的品牌才能真的被年輕人認同。 ▲AOA音樂主理人斐立普，認為HUR要邁向國際化，不能把格局只放在台灣。（圖／記者朱永強攝,2023.07.24）
他不平地說，廣告商與年輕人的思維落差，會讓台灣新世代覺得本土品牌比較便宜、庸俗，對於品牌沒自信與自我認同，普遍覺得國外的月亮比較圓，以韓團舉例，「現在非常成功的譬如BLACKPINK、aespa、 (G)I-DLE沒有侵略性嗎？台灣如果還停留在觀眾喜歡英雄，我覺得這思維真的有點太落後了。現在大家都喜歡叛角、異類、EMO，至於超人、英雄等等真的很俗氣，誰喜歡？」