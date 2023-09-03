魏如萱失言遭圍剿！無奈吐心情 「無論怎麼樣都有人說三道四」
魏如萱昨（2）日在香港九龍灣國際展貿中心舉辦「HAVE A NICE :DAY 2 YOU－香港站」演唱會，可是香港恰好遇到蘇拉颱風攪局，許多班機取消，因此有粉絲詢問魏如萱怎麼辦，沒想到竟得到「換班機」的回應，引來網友痛批，事發後，魏如萱在群組發聲，請退票的人找主辦方，但網友仍氣憤難消。而在今（3）日稍早魏如萱再度於IG發文，感嘆：「無論活成什麼樣子，都會有人說三道四。」
記者吳雨婕／綜合報導
魏如萱香港開唱遇到颱風搗亂，已經訂好機票的粉絲紛紛緊張的留言詢問怎麼辦，沒想到魏如萱回應卻不盡人意，引起撻伐，讓她只能趕緊把留言功能關閉，並在粉絲群組發聲：「我只會做一件事情就是唱歌，要退票的人請找主辦方，請原諒我關掉評論，太多攻擊的留言了。」
今天魏如萱在IG限時動態放上一張彩虹的照片，並引用作家村上春樹的一段話：「不是所有的魚都生活在同一片海裡，人各有不同，無論遇到什麼樣的人都不稀奇。無論活成什麼樣子，都會有人說三道四，這個世界我們只來一次，看喜歡的風景，做喜歡的事，你不一定非要活成玫瑰，你願意的話做茉莉、做雛菊、做向日葵、做無名小花，做千千萬萬。」在另一則限時動態上，則是放上周星馳的影片，並寫道：「今晚給我一根菸。」