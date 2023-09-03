熊熊婚後帶老公甜蜜亮相！放話「我要生3個」 沒避孕努力做人中
性感女星熊熊（卓毓彤）今年7月無預警宣布與圈外男友Mars結婚，而且早在2月14日就低調完成結婚登記，廣受外界祝福。今（3）日熊熊就帶著新婚老公甜蜜現身，替好友張文綺的台北炸物店站台，談到做人企劃，熊熊大方回應一直都有在進行中，更透露未來想要生3個。
記者詹鎰睿／台北報導
熊熊帶著老公Mars甜蜜現身放閃，這也是夫妻倆婚後首次共同出席活動，充滿幸福氛圍。談到未來有沒有做人企劃？熊熊則說，他們一直都在進行中，完全沒有避孕，產檢那些也都在婚前完成，如果未來真的有需要的話，就會把35歲那年凍的卵拿出來用。
被問到想要生幾胎？熊熊充滿信心地喊話，「我想要生三個！」可是卻遭到身邊友人無情勸退，「她說，等妳生完一個之後，妳再來跟我講這句話！」熊熊也分享，他們早在公開喜事那天，就已經去日本度蜜月，有出去玩一下、放鬆一下就好。
有趣的是，熊熊還原求婚那天，是她主動開口對老公說，「能不能提前送我生日禮物？可以直接帶我去公證嗎？」怎料，卻遲遲等不到老公回應，直到兩人上車後，老公才默默吐一句，「要看日子啦！」熊熊才馬上點頭答應，「好！」最後兩人便選在2月14日情人節當天完成終身大事。