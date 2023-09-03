助潛在勞動力投入職場！高雄市勞工局辦徵才活動吸引1158人求職
高雄市政府勞工局於2日，在高雄市福誠高中活動中心，舉辦創薪起飛、魅力高雄大型現場徵才活動，共53家廠商提供各種工作機會，吸引許多民眾前往求職，計1158人投遞履歷，初步媒合率達52.5%，其中以台積電、鴻海、築間、王品、唐吉訶德及屈臣氏等企業最受求職者青睞。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長周登春表示，勞工局為服務求職及轉職的朋友，協助潛在勞動力投入職場，針對不同對象已規劃就業促進講座、職場參訪體驗，以及職前訓練課程等服務措施，屆時歡迎有求職需求的民眾前往參加。
周登春說，在徵才活動現場，勞工局設置專案缺工就業獎勵專區，鼓勵求職者投入缺工的餐飲業及旅宿業，適時幫助廠商找到合適人才，並提供CPAS職業適性診斷測驗諮詢專區，透過專業顧問進行職涯診斷服務，幫助求職者確實釐清自身優勢及職涯方向，讓在求職路上更有自信。
提供工作機會的人資人員指出，此次應徵餐飲和烘焙相關的人才，比較重視求職者面試時在禮貌和應對上的表現，肯定徵才活動所帶來的媒合成效，對部分的求職者面試時的表現印象深刻，未來如果錄取後，將依據專長適才適所的安排，成為企業未來發展的重要骨幹。