甜蝦湯頭始祖北海道一幻拉麵　快閃承億酒店開幕引爆人潮

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一幻拉麵品牌負責人顏澤雄表示，有別於台灣市場熟知的豚骨、雞白湯湯頭，「えびそば一幻」使用大量甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。為了打造與日本同步的味道，除了拉麵內的醬料是從日本進口之外，拉麵還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。
拉麵共提供三種口味，分別是甜蝦鹽味、甜蝦味增及甜蝦醬油，售價為$270/碗，每日提供一指定品項，每週一更新。
家住高雄苓雅區的陳小姐，早上8點半就與女兒到現場排隊，陳小姐表示，她朋友在台北曾經吃過一幻拉麵，推薦一定要來吃吃看甜蝦湯頭的美味，所以一早就來排隊嚐鮮。
高雄承億酒店總經理戴淑玲表示，「北海道えびそば一幻」將以快閃店形式從9月到今年12月底為南台灣饕客提供北海道人氣第一的鮮味拉麵，每日營業時間為11:30-14:40及17:30-20:30，開幕首三日(9/3~9/5)提供每日前50位買一送一（拉麵兌換券）優惠活動。此外，為了歡迎北海道一幻拉麵進駐，開幕首三日承億酒店亦加碼贈送承億酒店折價券$100元每日80張共計240張。