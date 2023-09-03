颱風假被護國神山擋住！海葵最新風雨預估出爐 明「6縣市」達標
海葵颱風（國際命名：Haikui）今（3）日下午3時40分登陸「台東東河」，針對「颱風假」，中央氣象局也發布最新的「風雨預估」資料，明（4）日上午6時至中午12時，包括台南、高雄、屏東、連江、金門、馬祖等6縣市的最大陣風都有機會達10級或以上，達停班停課標準，雨量部份花蓮山區300至490毫米達標，平地200至340毫米接近標準，最後是否停班停課，仍由地方政府判定為主。
記者張志浩/綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
據氣象局下午4時針對海葵颱風的風雨預估資料，明日上午6時至中午12時，台南、高雄、澎湖最大陣風預估來到10至11級，屏東、恆春半島、台東、連江、金門最大陣風預估9至10級，皆達颱風假標準。其餘雙北至嘉義、南投、宜蘭，平均風預估約5至6級，最大陣風8至9級，未達標準。
劉宇其提醒，海葵颱風登陸後，颱風眼通過的地區風雨會有趨緩的感覺，但隨著颱風眼通過，周圍眼牆抵達時，第二波風雨可能會比第一波還強，風向的改變也需要特別留意，此外，颱風傍晚持續往西，中南部今晚至到明天清晨，風雨增強，可能會有局部大雨或豪雨。東半部風雨則持續劇烈，入夜後雲林以南都要小心10至11級強風。