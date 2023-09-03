國中畢旅玩3天收5220元！「午晚餐全自理」還逛outlet 家長氣炸
學生時代的畢業旅行，對於許多人來說是難以忘懷的一生回憶，但對家長而言可就是考驗荷包的時刻！近期就有家長公布高雄市某國中畢業旅行的通知單，3天2夜收費5220元，卻要學生自理午、晚餐，甚至還有去outlet的購物行程，完整行程也引發爭議。
記者潘毅/綜合報導
一位媽媽在社群上貼出目前就讀國三的孩子，準備在9月中旬出發的畢業旅行的行程，3天2業收費為5220元，第一天是從高雄的學校出發到六福村主題樂園、中壢夜市；第二天到九份老街、西門町商圈、士林商圈、麗寶OUTLET；第三天為麗寶探索樂園、再次逛麗寶OUTLET，最後返回高雄。
但這個行程大多時間都花在車程，且多數都是購物行程，甚至還逛OUTLET，讓家長卻不禁質疑：「各種購物行程，晚餐還要自理，都花5220元了，還要給學生準備一堆錢買東西、吃東西，要是小孩前面把錢花光沒飯吃怎麼辦？」
消息隨後也被轉發到PTT，引發熱烈討論，一派網友贊同家長看法「老街還能接受，商圈購物3個要學生逛什麼？多花爸媽的錢嗎」、「第一天六福村完要跑去中壢夜市再回苗栗住宿，行程排的很不好」、「帶去購物是怎樣」、「幾乎全部都是購物行程也太扯」。
但也有人認為「5千多有飯店、有遊覽車、有保險、3天2夜不貴吧」、「比起什麼名勝古蹟風景區之類，國中生就喜歡遊樂園跟商圈吧」、「五千塊包吃包住包車，在2023年還能嫌喔」、「主要是行程很亂，5200已經很便宜了」。
針對本次事件，高雄市教育局也回應，已經提醒該校，活動內容在考量學生興趣下，仍需以學生學習為核心做更豐富的規畫。活動規畫、費用收支及學生不參加時的相關配套，都應透過各式管道讓家長清楚知悉。戶外教育是學校課程與教學的一環，學生若不能參加，可選擇到學校進行其他多元化學習活動，或依程序請假，學校不得強迫參加。