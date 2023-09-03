亞洲將成全球政經中心！俄羅斯開學首日 蒲亭：應該擴大學習中文
俄羅斯在入侵烏克蘭後遭到國際制裁與孤立，不僅經濟上愈來愈仰賴中國，就連學習中文的俄羅斯人數量也大幅增長。根據《法新社》、《塔斯社》等外媒報導，在俄羅斯新學年的開學日當天，俄羅斯總統蒲亭也在開學典禮上勉勵學生與校方們擴大對亞洲語言，尤其是中文的學習。
國際中心楊智傑／綜合報導
近年來，學習中文的俄國人數量呈現大幅增長，俄羅斯總統蒲亭在當地時間9月1日，也就是新學年的開學第一天，在莫斯科的開學儀式上表示到了2030年，亞洲國家如中國、印度都將成長15億人口，亞洲也將成為全球的政治、經濟中心，他援引法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）發表的文章表示，自己認同其部分觀點並稱有鑑於未來趨勢，俄羅斯學校應該擴大對亞洲語言的學習。
蒲亭的科學和文化顧問富爾先科（Andrey Fursenko）上周也表示，俄羅斯大學應該逐步引入中文課程，以便跟上科學發展的步伐；他指出目前全球所有的國際科學論文中，有30%是用中文寫的，他認為國家不會強迫任何人，但如果希望保持競爭力、跟上科學的步伐，「那我們就需要朝著這個方向前進。」
《法新社》報導也指出從人資公司的統計中顯示，去年俄羅斯有將近11000個職缺要求中文技能，比起2021年多了44%，這類工作則主要聚焦在銷售、運輸、物流、科技業等。
根據統計數據，俄羅斯有39%中文學習者是在大學受到中文教育，有31%學生則在中小學就學習，另外25%的人則是額外到語言學習班補習，另外有5%則是在中國孔子學院學習中文；中文也在2019年正式成為國家外語科目考試，是英語、德語、法語和西班牙語之後的第5種俄羅斯全國統一考試外語科目。