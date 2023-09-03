阮經天親暱互動泰國女星！《查無此心》片場捏耳超有愛
由張鈞甯、阮經天（小天）主演懸疑犯罪電影《查無此心》，找來泰國女星莎吉・阿皮旺（Sajee Apiwong）、綽號Fern跨海加盟，宛如水龍頭的眼淚可以說哭就哭，自然生動的演技被阮經天讚是「天生的演員」！日前釋出花絮「金獎演員篇」中，兩人片場可愛互動首次曝光，在等戲期間Fern忍不住對小天捏耳、拍打，私下逗趣模樣全公開。
記者黃雅琪／綜合報導
泰國女星莎吉・阿皮旺，擁有高挑身材及亮眼外型，並非泰國主流演員出身，卻有著自然出色演技，讓她在國際上的演出邀約不斷；2014年曾參與泰台中日合製的電影《三城戀習曲》，這次在《查無此心》中飾演來台尋找失聯姊姊的泰國女孩，無助且焦急的演技令人心疼。
在《查無此心》中，Fern與飾演移工仲介的阮經天有不少對手戲；Fern坦言，因爲片中她認為姊姊受到阮經天欺負，因此在片場休息時間，她總是忍不住想欺負小天！花絮中正在等戲的Fern，忍不住想彈阮經天耳朵，被鏡頭發現後又感到不好意思。
阮經天形容Fern：「她就是天生的演員，對人物的敏感度都是天生的，而且很會用眼睛講話。」儘管有語言隔閡，但阮經天卻認為兩人溝通沒障礙，他補充道：「很妙的是，有時候我明明不知道她在講什麼泰文，卻大概懂她的意思。」《查無此心》9月8日全台熱映。