宜蘭知名牛肉麵外送大包「蟑螂湯」 苦主：原裝有腳鬚！只賠65元
海葵颱風已在今（3）午3時40分在台東東河登陸，成為打破1472天沒有颱風登陸台灣魔咒的第一顆颱風。不過，就在海葵步步緊逼台灣時，宜蘭有名爸爸見風雨增大，叫了當地知名牛肉麵外送，給小孩當午餐吃，沒想到送來的一大包清燉湯裡，竟出現一隻超大隻的美洲蟑螂，不過更讓他生氣的是業者不同意他換湯鍋要求，只收到外送平台賠的65元。
家庭消費中心/綜合報導
原PO在臉書「爆廢公社二館」社團貼出3張照片，其中2張是紅褐色、體長目測4公分以上的成年美洲蟑螂（又叫美洲家蠊，學名：Periplaneta americana），整隻全鬚全尾地，伴著蔥花，漂浮在清燉湯包袋中，畫面十分驚悚。
當事人說，他打電話向店家反應，店家只要他「把訂單取消」，但他認為「重點叫你們換整個湯鍋，你們也不給我正面回答」，不滿店家態度不佳，直呼自己很無奈，「現在全部餐點已丟了，長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，還原裝的有腳跟鬚」，抱怨最後只有外送平台賠了65元。
貼文引發網友討論，眾人見圖都喊「噁爆」、「這個看完食慾都減了」、「交給環保局檢舉」、「能包到這麼大隻，店員也是該去看眼科了」。見原PO發出的1張較完整桌面照，只見有一個插著免洗筷的空碗，疑似該份餐點已經被吃下肚，也讓網友為原PO一家捏了一把冷汗。
不過，原PO沒有公布店家名稱，《NOWnews今日新聞》截稿前夕未能取得相關回應。根據外送平台業者網站資訊顯示，若消費者對送來的餐點不滿意，例如食物過涼、少東西或其他，可立即與克服聯絡，平台會馬上處理。