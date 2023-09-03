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《航海王》真人版1集燒5億！天價製作費曝光　5大反派神還原

▲左起艾蜜莉拉德、伊納基戈多伊、新田真劍佑主演的《航海王》真人版1集燒5億。（圖／Netflix）
▲左起艾蜜莉拉德、伊納基戈多伊、新田真劍佑主演的《航海王》真人版1集燒5億。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

改編自漫畫的美劇《航海王》真人版以每集1700萬美元（約台幣5.4億元）的製作費，空降Netflix史上最貴影集排行榜，為求忠於原著精神，劇組請來原著漫畫家尾田榮一郎擔任監製，不僅主角「草帽海賊團」魯夫、娜美、索隆、香吉士、騙人布還原度高，5大反派亞爾麗塔、小丑巴其、克洛船長、鷹眼、惡龍出場也十分精彩。

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▲《航海王》真人版亞爾麗塔個性殘暴、喜怒無常。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版亞爾麗塔個性殘暴、喜怒無常。（圖／Netflix）
亞爾麗塔是主角魯夫第一個遇到的反派，外貌醜陋卻喜歡逼手下講讚美的話，她抓走克比奴役他4年，只要手下稍有懈怠，就會遭亞爾麗塔的武器狼牙棒伺候，影集裡把亞爾麗塔拍得像個暴君，對手下用刑的場景更加血腥一點。

▲《航海王》真人版小丑巴其的紅色大鼻子非常逼真。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版小丑巴其的紅色大鼻子非常逼真。（圖／Netflix）
小丑巴其與啟發魯夫當海賊的紅髮傑克，過去都是羅傑海賊團的見習生，小丑巴其長了一個紅色大鼻子，他很忌諱別人提及他的鼻子，常常因為這樣抓狂，而在他吃了「四分五裂果實」之後，四肢、頭部可以任意分離身體，在空中自由飛行。

▲《航海王》真人版克洛船長大戰「草帽海賊團」。（圖／翻攝Alexander Maniatis IG）
▲《航海王》真人版克洛船長大戰「草帽海賊團」。（圖／翻攝Alexander Maniatis IG）
克洛船長出現在騙人布的章節裡，他從海賊身分退休後，隱姓埋名躲到騙人布的青梅竹馬可雅家裡當管家，企圖奪走可雅雙親留下來的造船廠，但是他的詭計遭到草帽海賊團破壞，便亮出十指都是尖刃的手套，在可雅豪宅裡大開殺戒。

▲《航海王》真人版「鷹眼」喬拉可爾密佛格是索隆的目標。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版「鷹眼」喬拉可爾密佛格是索隆的目標。（圖／Netflix）
「鷹眼」喬拉可爾密佛格是世界最強劍士，立志要當劍豪的索隆最想打敗他，影集裡的鷹眼像是從漫畫走出來，他有老鷹般銳利的黃色雙瞳、蓄著公爵一般的八字鬍，頭戴綴有白絨毛的黑禮帽。據真人版演員新田真劍佑的說法，索隆與鷹眼決鬥是全劇最挑戰的一場戲。

▲《航海王》真人版惡龍（右）是東方藍海域賞金最高的海賊。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版惡龍（右）是東方藍海域賞金最高的海賊。（圖／Netflix）
魚人族的首領惡龍是東方藍海域賞金最高的海賊，身材高大、肌肉健壯，一身藍色的皮膚，最明顯的特徵是鋸齒狀鼻子、可以不斷再生的牙齒，以及強而有力的下顎，擁有一口咬掉一發砲彈的威力，惡龍是毀了娜美家園的元凶，魯夫大戰惡龍的名場面掀起全劇最高潮。

▲《航海王》真人版左起「香吉士」塔茲史卡勒、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛吉勃遜。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版左起「香吉士」塔茲史卡勒、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛吉勃遜。（圖／Netflix）
《航海王》真人版以單集1700萬美元（約台幣5.4億元）的製作費，躋身Netflix史上最貴影集排行榜，僅次於《怪奇物語4》單集3000萬美元（約台幣9.5億元）的預算，而「草帽海賊團」以扮演魯夫的19歲伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）片酬居冠，達32萬美元（約台幣1000萬元），扮演索隆的新田真劍佑片酬22萬美元（約台幣700萬元），扮演娜美的艾蜜莉拉德（Emily Rudd）片酬20萬美元（約台幣630萬元），扮演香吉士的塔茲史卡勒（Taz Skylar）最少，拿到15萬美元（約台幣480萬元）。 

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