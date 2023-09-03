《航海王》真人版1集燒5億！天價製作費曝光　5大反派神還原

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小丑巴其與啟發魯夫當海賊的紅髮傑克，過去都是羅傑海賊團的見習生，小丑巴其長了一個紅色大鼻子，他很忌諱別人提及他的鼻子，常常因為這樣抓狂，而在他吃了「四分五裂果實」之後，四肢、頭部可以任意分離身體，在空中自由飛行。
克洛船長出現在騙人布的章節裡，他從海賊身分退休後，隱姓埋名躲到騙人布的青梅竹馬可雅家裡當管家，企圖奪走可雅雙親留下來的造船廠，但是他的詭計遭到草帽海賊團破壞，便亮出十指都是尖刃的手套，在可雅豪宅裡大開殺戒。
「鷹眼」喬拉可爾密佛格是世界最強劍士，立志要當劍豪的索隆最想打敗他，影集裡的鷹眼像是從漫畫走出來，他有老鷹般銳利的黃色雙瞳、蓄著公爵一般的八字鬍，頭戴綴有白絨毛的黑禮帽。據真人版演員新田真劍佑的說法，索隆與鷹眼決鬥是全劇最挑戰的一場戲。
魚人族的首領惡龍是東方藍海域賞金最高的海賊，身材高大、肌肉健壯，一身藍色的皮膚，最明顯的特徵是鋸齒狀鼻子、可以不斷再生的牙齒，以及強而有力的下顎，擁有一口咬掉一發砲彈的威力，惡龍是毀了娜美家園的元凶，魯夫大戰惡龍的名場面掀起全劇最高潮。
《航海王》真人版以單集1700萬美元（約台幣5.4億元）的製作費，躋身Netflix史上最貴影集排行榜，僅次於《怪奇物語4》單集3000萬美元（約台幣9.5億元）的預算，而「草帽海賊團」以扮演魯夫的19歲伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）片酬居冠，達32萬美元（約台幣1000萬元），扮演索隆的新田真劍佑片酬22萬美元（約台幣700萬元），扮演娜美的艾蜜莉拉德（Emily Rudd）片酬20萬美元（約台幣630萬元），扮演香吉士的塔茲史卡勒（Taz Skylar）最少，拿到15萬美元（約台幣480萬元）。