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票房慘淡！俄羅斯大內宣電影不叫座　民眾寧可看盜版《芭比》

▲俄羅斯大內宣電影票房慘淡，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。圖為售票機《見證者》海報。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯大內宣電影票房慘淡，斥資上億僅進帳千萬，各地反映上片影廳小貓兩三隻。圖為售票機《見證者》海報。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯在去年發動戰爭，入侵烏克蘭之後，也加大了在國內進行「大內宣」的力度，近來俄國首部關於入侵烏克蘭的劇情長片登上大螢幕，但電影票房慘淡，斥資上億僅進帳千萬，就連可以容納一百多人的影廳觀眾卻只有小貓兩三隻。

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根據英國《衛報》報導，俄國第一部關於入侵烏克蘭的劇情長片《見證者》（The Witness）在8月17日於俄羅斯全國上映。該部片講述一名虛構的比利時小提琴家柯恩在2022年2月抵達烏克蘭基輔進行演出，而在他抵達前幾天，俄羅斯軍隊才剛入侵烏克蘭。

隨著戰事進行，柯恩目睹一系列「烏克蘭民族主義者的不人道罪行和血腥挑釁」。作為這場衝突的證人，柯恩決定向世界揭發「真相」，片中還有一名烏克蘭指揮官隨身攜帶希特勒（Adolf Hitler）自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf），而其他烏克蘭士兵則是宣誓效忠希特勒。

報導指出，片長長達兩個小時的電影中，涵蓋了克里姆林宮用來為其入侵烏克蘭進行辯護的各種謊言，包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在揮兵前夕疾呼要「去納粹化」，極力將烏克蘭抹黑成遭到滲透的「納粹國家」。

俄羅斯當局呼籲國內影壇多加製作讚揚對烏行動的電影，因此諸如《見證者》等電影陸續推出，但成效可能有待商榷。

《見證者》的票房慘淡，該片預算為2億盧布（約台幣6613萬元），但上映後，前兩週的票房收入不到1400萬盧布（約台幣462萬元），全國各地的電影院都反映上片影廳空無一人。

電影公司AR Content創意總監菲力波普（Ivan Philippov）表示，俄羅斯大內宣無所不在，無論是在國家電視台、街頭、校園，都會強制被宣傳，「人們不想花自己的錢去看到更多相同的東西，這並不奇怪。」

另一方面，民調一致顯示，許多俄羅斯人對俄烏戰爭睜一隻眼閉一隻眼。莫斯科獨立社會研究與民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）發布的一項民調顯示，近4成俄國民眾不主動了解烏克蘭動態，僅23%「密切關注」戰事。

菲力波普表示，許多人希望透過電影暫時忘記正在發生的事情，最不想看到的就是會想起戰爭的事物。報導指出，對於俄羅斯民眾來說，《芭比》的粉紅色平行世界就成為了受歡迎的逃避方式，雖然在俄烏戰爭爆發後，華納兄弟就已經退出俄羅斯，但比起《見證者》等大內宣電影，俄羅斯民眾更寧願用各種方式觀看盜版《芭比》。

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