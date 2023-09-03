票房慘淡！俄羅斯大內宣電影不叫座　民眾寧可看盜版《芭比》

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隨著戰事進行，柯恩目睹一系列「烏克蘭民族主義者的不人道罪行和血腥挑釁」。作為這場衝突的證人，柯恩決定向世界揭發「真相」，片中還有一名烏克蘭指揮官隨身攜帶希特勒（Adolf Hitler）自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf），而其他烏克蘭士兵則是宣誓效忠希特勒。
報導指出，片長長達兩個小時的電影中，涵蓋了克里姆林宮用來為其入侵烏克蘭進行辯護的各種謊言，包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在揮兵前夕疾呼要「去納粹化」，極力將烏克蘭抹黑成遭到滲透的「納粹國家」。
俄羅斯當局呼籲國內影壇多加製作讚揚對烏行動的電影，因此諸如《見證者》等電影陸續推出，但成效可能有待商榷。
《見證者》的票房慘淡，該片預算為2億盧布（約台幣6613萬元），但上映後，前兩週的票房收入不到1400萬盧布（約台幣462萬元），全國各地的電影院都反映上片影廳空無一人。
電影公司AR Content創意總監菲力波普（Ivan Philippov）表示，俄羅斯大內宣無所不在，無論是在國家電視台、街頭、校園，都會強制被宣傳，「人們不想花自己的錢去看到更多相同的東西，這並不奇怪。」
另一方面，民調一致顯示，許多俄羅斯人對俄烏戰爭睜一隻眼閉一隻眼。莫斯科獨立社會研究與民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）發布的一項民調顯示，近4成俄國民眾不主動了解烏克蘭動態，僅23%「密切關注」戰事。
菲力波普表示，許多人希望透過電影暫時忘記正在發生的事情，最不想看到的就是會想起戰爭的事物。報導指出，對於俄羅斯民眾來說，《芭比》的粉紅色平行世界就成為了受歡迎的逃避方式，雖然在俄烏戰爭爆發後，華納兄弟就已經退出俄羅斯，但比起《見證者》等大內宣電影，俄羅斯民眾更寧願用各種方式觀看盜版《芭比》。
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