遭爆「把女生拖到養生館打」　民眾黨幹部：僅有拉對方一下

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪梓傑也在臉書發文表示，他第一時間的感覺是：「這功課沒做足喔，其實六年前在我的粉專我就拿這件事來自嘲過了」。他解釋案件發生當下是在2017年，那時他在台南市中華路經營養生館，晚上大概六七點正值下班人潮的時候，店門口有一對女生停機車在我們店門口，那時他跟當事人說「等等我們家人有車子要進來，麻煩等等移一下車子。」
洪梓傑說，後來車子到的時候對方也掛完號，但是兩個人就坐在他們機車上不願離開，一直大聲說：「路又不是你家開的」，因為很大聲，外甥女在車裡面已經嚇哭了，所以他姐夫就下車理論，雙方包含自己確實有爭吵的行為；後來因為車子已經擋到後面車子的進出，洪跟他姐夫就各拉了對方一下要對方離開，當下警察也有看到，向對方勸導後他們才移動車子離開，本來也以為事情就這樣落幕了。
洪梓傑表示，沒想到一個月後收到警局通知說他被告傷害，要到案說明，做筆錄的時候警方就問他說有沒有打對方，他說：「沒有，我只有要把她拉走」，但是就因為拉的這個行為就等於是傷害了，對方當天約一小時後到奇美醫院驗傷，驗傷報告是顯示對方手腕處有個被握紅的痕跡；後來有先協商過，「對方拿出一隻壞掉的手機說要我們賠，當下就大概知道怎麼回事了，所以我跟我姐夫當下就拒絕協商直接跟對方說：我們寧願罰錢給國家，也不可能賠錢給妳」。
洪再表示，後續因為做筆錄時確實承認有拉她的行為，因此判決傷害罪成立，判拘役20天，可易科罰金，「有被判過刑的人應該都知道傷害判拘役20天其實是很輕的，我們也覺得很衰，因為這樣罰了四萬元」，但有做拉人這個動作就是不對，這樣的行為會被判定為傷害他也接受，該罰就罰。
洪梓傑強調，不過拉扯頭髮等等其他行為都是對方說的，他們真的沒有做，「兩個大男人如果要對女生動手，會只有手腕紅紅的這樣嗎？」所以這件事他也在粉專提醒，就算有什麼糾紛，真的連拉扯都不行，不然很容易被告，不管怎樣都不要有肢體接觸。
洪梓傑最後自嘲，這件事大概又會被有心人士炒作成仇女啦，對女性使用暴力啦，但一個人的風評、名聲如何是需要靠長久經營的。