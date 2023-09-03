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遭爆「把女生拖到養生館打」　民眾黨幹部：僅有拉對方一下

▲四叉貓再爆民眾黨台南市黨部執行長洪梓傑，曾在2017年因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。（圖／翻攝自劉宇四叉貓臉書）
▲四叉貓再爆民眾黨台南市黨部執行長洪梓傑，曾在2017年因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。（圖／翻攝自劉宇四叉貓臉書）

記者邱新博／台北報導

網紅四叉貓今（3）日再爆民眾黨部幹部前科，民眾黨台南市黨部執行長洪梓傑，曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。對此，洪梓傑也出面回應，六年前就因為這件事自嘲過，他也解釋案情，是因為當時有跟對方爭執，且有「拉了對方一下」，但扯頭髮的行為是當事人自己說的；更對粉絲提醒，有什麼糾紛都不能有肢體接觸。

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四叉貓今日於臉書PO文指出，現任執行長洪梓傑，在2017年（簡字第1104號）跟他的姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打（拉扯肩膀、頭髮、手）被判傷害罪，拘役20天。並在文末貼出洪梓傑的臉書粉絲頁與判決書內容。

洪梓傑也在臉書發文表示，他第一時間的感覺是：「這功課沒做足喔，其實六年前在我的粉專我就拿這件事來自嘲過了」。他解釋案件發生當下是在2017年，那時他在台南市中華路經營養生館，晚上大概六七點正值下班人潮的時候，店門口有一對女生停機車在我們店門口，那時他跟當事人說「等等我們家人有車子要進來，麻煩等等移一下車子。」

洪梓傑說，後來車子到的時候對方也掛完號，但是兩個人就坐在他們機車上不願離開，一直大聲說：「路又不是你家開的」，因為很大聲，外甥女在車裡面已經嚇哭了，所以他姐夫就下車理論，雙方包含自己確實有爭吵的行為；後來因為車子已經擋到後面車子的進出，洪跟他姐夫就各拉了對方一下要對方離開，當下警察也有看到，向對方勸導後他們才移動車子離開，本來也以為事情就這樣落幕了。

洪梓傑表示，沒想到一個月後收到警局通知說他被告傷害，要到案說明，做筆錄的時候警方就問他說有沒有打對方，他說：「沒有，我只有要把她拉走」，但是就因為拉的這個行為就等於是傷害了，對方當天約一小時後到奇美醫院驗傷，驗傷報告是顯示對方手腕處有個被握紅的痕跡；後來有先協商過，「對方拿出一隻壞掉的手機說要我們賠，當下就大概知道怎麼回事了，所以我跟我姐夫當下就拒絕協商直接跟對方說：我們寧願罰錢給國家，也不可能賠錢給妳」。

洪再表示，後續因為做筆錄時確實承認有拉她的行為，因此判決傷害罪成立，判拘役20天，可易科罰金，「有被判過刑的人應該都知道傷害判拘役20天其實是很輕的，我們也覺得很衰，因為這樣罰了四萬元」，但有做拉人這個動作就是不對，這樣的行為會被判定為傷害他也接受，該罰就罰。

洪梓傑強調，不過拉扯頭髮等等其他行為都是對方說的，他們真的沒有做，「兩個大男人如果要對女生動手，會只有手腕紅紅的這樣嗎？」所以這件事他也在粉專提醒，就算有什麼糾紛，真的連拉扯都不行，不然很容易被告，不管怎樣都不要有肢體接觸。

洪梓傑最後自嘲，這件事大概又會被有心人士炒作成仇女啦，對女性使用暴力啦，但一個人的風評、名聲如何是需要靠長久經營的。

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