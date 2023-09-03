海葵挑戰中央山脈！中心最快「今晚從台南出海」 明晨轉輕度颱風
海葵颱風（國際命名：Haikui）今（3）日下午3時40分在「台東東河」登陸，中央氣象局預報員劉宇其指出，颱風中心下午5時30分已經來到東部山區，未來會持續朝台灣西南部移動，在今晚有機會從台南沿海移動到台灣海峽，而海葵的強度也在登陸後逐漸減弱，明（4）日清晨就會變為輕度颱風，後續仍會在台灣海峽稍微滯留，但強度和結構較難重整。
記者張志浩/綜合報導
劉宇其提醒，海葵颱風登陸後，颱風眼通過的地區風雨會有趨緩的感覺，但隨著颱風眼通過，第二波風雨可能會比第一波還強，此外，颱風傍晚持續往西，中南部今晚至到明天清晨風雨增強，可能會有局部大雨或豪雨，東半部風雨則持續劇烈，明日風雨也會再影響1天，入夜後雲林以南都要小心10至11級強風。
劉宇其指出，海葵颱風整體登陸時間比預期的快，因此中心離開台灣陸地的時間也順勢提前，現階段海葵暴風圈繩籠罩台灣東半部、新竹以南陸地及澎湖，受到地形影響和破壞，明日清晨就會回到輕度颱風，進入台灣海峽後逐漸消散。
此外，從昨（2）日累計至今日下午5點，「花蓮縣赤柯山」461毫米雨量最多，其次是「宜蘭縣鴛鴦湖」377毫米，「台中南湖圈谷」318.5毫米，「台東縣池上」304.5毫米，「新竹縣西丘斯山」271.5毫米，「北市福山植物園」205毫米。