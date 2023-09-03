民眾黨幹部遭爆停車糾紛打女人 四叉貓秀店面照「花盆擺馬路」
網紅四叉貓日前爆出民眾黨台南市黨部青年部總召集人尤信元，於2021年間因妨害風化案（圖利容留性交、猥褻罪，俗稱皮條客）遭判刑4月，今（3）日再爆出台南市黨部執行長洪梓傑，曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。稍早再度於臉書發文並貼出洪梓傑養生館現況，發現店家竟用5個花盆擺在馬路上，嘲諷稱如果把機車停在那邊，是否會被扯著頭髮拖進店裡，也希望當地居民能夠幫忙檢舉。
記者陳威叡／台北報導
四叉貓今日於臉書PO文，前兩天自己爆料台南堂口有皮條客，卻被台灣民眾黨台南市黨部說他是「毀損台南黨部名譽』」，並且切割尤信元 ，稱其目前在台南黨部無任何職務，他反問台南市黨部有沒有執行長？並提及現任執行長洪梓傑，在2017年（簡字第1104號）跟他的姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打（拉扯肩膀、頭髮、手）被判傷害罪，拘役20天。
四叉貓下午5時許再次貼文，提及剛才請台南朋友去洪梓傑養生館店門口看，發現店家竟然把5個花盆擺在馬路上，是否太霸佔道路了？如果把機車停在那邊，擔心是否會被扯著頭髮拖進店裡， 最後希望當地居民可以幫忙檢舉，「我也順便打個電話檢舉好了」。