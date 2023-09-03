洪詩挺4個月孕肚見證台中太陽啦啦隊！好友勇兔籲女孩們全力去做
台灣職籃T1聯盟的「台中太陽」啦啦隊，繼先前確定由啦啦隊女神豆芽擔任總監後，今（3）日再度宣布請到《我愛黑澀會》出身的2大女神洪詩、勇兔擔任評審，由於洪詩目前懷孕4個多月，面對這次的任務，她既開心又期待，希望藉由自身女團經驗，幫忙提攜後輩。而在八點檔戲劇表現亮眼的勇兔則是相當羨慕，呼籲女孩們勇敢追夢、全力去做。
記者詹鎰睿／綜合報導
以《我愛黑澀會》出身的洪詩（洪詩涵）過去多次在節目評比拿下許多好成績，踏進演藝圈後不僅參與多部影視的演出，還是知名女團「Popu Lady」的成員，受過不少專業訓練，近年來更跨足餐飲界，副業經營的有聲有色。今年8月父親節，洪詩與老公李運慶宣布懷孕，廣受大家祝福。
目前已經懷孕4個多月的洪詩，也分享這次擔任台中太陽啦啦隊評審的心情，「覺得變化很大，因為我以前都是被選的那一個，沒想到有一天可以來當評審，覺得新鮮也很期待女孩們當天表現。」洪詩還對女孩們喊話，「年輕有衝勁有夢想就勇敢追，畢竟人生只有一次，不去做的話一定會後悔。」希望大家勇敢跨出那一步。
演出多部八點檔戲劇的勇兔（林筳諭）靠著精湛演技，擄獲觀眾們眼睛，無論甚麼樣的劇情、角色，勇兔都能夠駕馭並演出自己特有的風格。面對這次扛下評審的重責大任，勇兔難掩緊張又興奮的心情，「本來想推辭，想說自己有資格當評審嗎？但好想感受一下年輕人的熱情喔！」再加上有好姐妹洪詩的陪伴，讓她安心許多。
勇兔也想和女孩們說，「我覺得在還有能力和時間，可以去做自己想做的事情，那就用全力去做， 這當中的酸甜苦辣會是一個成長的養分，不要害怕跌倒。」被問到目前會不會想加入啦啦隊，勇兔則笑說，「以我現在的年紀，我還是不要自討苦吃好了，坐在下面好好看著年輕人散發的熱，給予她們最大的鼓勵，我就很滿足了。」