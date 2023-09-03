海葵颱風登台挾豪雨！農業部發布「土石流紅色警戒」29條

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業部也發布570條土石流黃色警戒，分布於臺中市和平區梨山里，新竹縣尖石鄉秀巒村，南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，信義鄉潭南村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、豐丘村、自強村、羅娜村、神木村、同富村、東埔村、望美村，宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、
聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里，臺東縣海端鄉霧鹿村、加拿村、崁頂村，關山鎮德高里、月眉里、電光里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，臺東市岩灣里、新園里、建和里，東河鄉北源村、泰源村、興昌村、都蘭村、東河村，成功鎮博愛里、忠仁里、和平里、信義里、忠孝里，長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，萬榮鄉西林村、紅葉村、馬遠村、明利村、見晴村，鳳林鎮鳳義里、鳳信里、山興里，卓溪鄉卓溪村、卓清村、太平村、立山村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、樂合里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村、東富村，瑞穗鄉富源村、瑞祥村、奇美村、富興村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村，花蓮市國福里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里等，8縣市40鄉鎮市區205村里。
農業部還發布14處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，臺東縣金峰鄉新興村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣玉里鎮樂合里，新北市汐止區東山里，高雄市六龜區興龍里，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣延平鄉紅葉村，桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等，7縣市12鄉鎮市區12村里，地方政府應進行疏散避難勸告。