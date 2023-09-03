雅萬高鐵通車在即！印尼媒體稱「至今仍未取得營運許可」
印尼雅萬高鐵自2016年舉行動土典禮後，通車日期不斷延後，根據印尼政府消息，雅萬高鐵將於9月8日舉行通車儀式，總統佐科威與中國國務院總理李強更將於10月啟用時出席典禮，然而當地媒體卻指出，事實上雅萬高鐵興建計畫至今仍未取得營運許可，但通車典禮仍會如期舉辦。
國際中心楊智傑／綜合報導
雅萬高鐵是印尼總統佐科威（Joko Widodo）任內重大建設，但在過去幾年該興建計畫因工程延宕及建材上漲等因素，成本嚴重超支。根據《雅加達郵報》報導，由中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）發言人埃娃（Eva Chairunisa）指出，該公司目前仍在申請營運許可階段，而一直未能通車與尚未獲的許可無關。
埃娃指出，通車典禮將會按照計畫如期舉行，屆時印尼總統佐科威將會在9月8日將主持通車儀式，中國總理李強也會出席儀式，而高鐵則會進行為期1個月的免費向公眾開放；印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）也在試乘時表示，雅萬高鐵10月將正式進行營運，在之前則會持續測試。
然而，印尼《時代報》（Tempo）則引述鐵道局長穆罕默德利沙爾（Mohamad Risal Wasal）的說法表示，若沒有營運許可，包括免費試營運的營運許可，雅萬高鐵就不能通車。