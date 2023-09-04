求職者注意！面試10大地雷勿踩、父母陪同犯大忌　專家看法兩極

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一位網友在PPT發問「現在帶媽媽去面試的比例變多了嗎？」也引起網友廣泛討論，紛紛分享自己遇過的經歷，「前幾天面試新人才有一個帶著媽媽來」，還有人分享「遇過帶女友的，全程都女友在發問」，以及遇過媽寶新人，開口閉口都是媽媽等等；但網友反應兩極，有人認為是媽寶行為，直接不錄用，有些人覺得詐騙當道，父母陪同較安全。
但在職場上這樣的行為究竟是扣分，還是可被接受？曾仲葳說，近期職場上確實有聽到蠻多父母陪同面試的情況，大多只負責接送、在公司外面等候，少部分會一起參與面試旁聽、積極回答問題等。進一步詢問原因，大部分家長擔心小孩遇到求職詐騙、應徵陷阱。
曾仲葳說，但父母陪同面試在職場上「絕對是NG行為」，據1111人力銀行整理的10大面試地雷，遲到／臨時爽約、毫無準備（對應徵企業／職務一無所知）、不了解市場行情／期望待遇開太高、打扮隨便或過度誇張、大肆批判前東家、忘了帶作品／筆電、面試過程不斷看手機／接電話、親友陪同面試、身體有明顯異味、應對無禮／自視甚高，「親友陪同面試」就是其中一項。
曾仲葳進一步說明，因為職場工作要有獨當一面、獨立運作的能力，帶父母一起前往職場，會讓人感覺缺乏獨立判斷能力、缺乏自信 ，「絕對是求職大忌」，建議父母可以到應徵場地附近找咖啡廳、超商等待，切記「千萬不要一起進入應徵場所」、「甚至陪同面試」，否則會引起反效果。
對於擔心小孩遇到求職詐騙，曾仲葳建議，對於社群平台上主動招攬的職缺，要小心「免經驗」、「高薪」等求職訊息，不要提供個人敏感資訊，如身分證、帳戶等等；盡量避免在社群平台求職，最好在合法的人力銀行上找工作較有保障。
李弘暉表示，親友陪同面試比較容易發生在中小企業、新創公司，大企業不會讓親友進入面試場域，通常都會請應徵者事先告知是否有親友陪同，以便安排會議室供親友休息，並明確表達不會讓親友參與筆試、面試過程，有些企業會告知附近有哪些超商、咖啡廳等，建議親友在外等待，避免不少麻煩與爭議。
對於親友陪同面試，人資主管怎麼想？李弘暉表示，8成主管會認為是「扣分」行為，一般企業聘用員工，都希望是獨立自主、能自行解決問題的員工，父母陪同會影響到主管判斷孩子的獨立自主性，建議家長出於善意想陪同面試，要想一下這麼做，到底是幫孩子加分還是減分。
李弘暉說，但從家長角度思考，的確有安全疑慮，尤其很多中小企業、新創公司隱身在住商混和大樓，大門又不夠透明（像住家的封閉式鐵門等），會讓家長擔憂小孩被騙、有危險，建議企業多些同理心、正面思考這個議題，像有些企業會順便安排親友參觀公司，介紹福利制度等，讓父母放心、了解公司狀況，不僅達到宣傳效果、建立良好的公司形象，還能讓父母幫忙說服孩子選擇這家公司，在大缺工時代下，效果不錯。