海葵太狂！台中市「睽違5年」停班停課 前次日期曝：災情很慘重
海葵颱風（國際命名：Haikui）今（3）日下午3時40分在「台東東河」登陸，成為近4年多來首個登陸台灣的颱風，打破1472天無颱風登陸之紀錄。受海葵颱風的影響，已經有14縣市宣布明（4）日停班停課，甚至被民眾點名很難放停班停課的台中市也在其中，而上次台中放颱風假，更要追溯至5年之前，當時台灣發生了災情慘重的「823水災」。
記者潘毅/綜合報導
台中市長盧秀燕今（3）日晚間表示：「中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已經多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣而來，台中停班課的決定牽動周邊縣市的通勤，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險，寧可讓民眾能安心防颱」，因此她決定台中市明日採預防性放假，但也特別強調放假是為了避免災害，請市民朋友非必要不要出門，我們一起守護台中，把災害降到最低。
今（3）日晚間台中市宣布4日停班停課的消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，因為台中與苗栗、新竹縣市並列為網友心中最難放到颱風假的地方。因此就有鄉民好奇：「台中上次停班停課，究竟是什麼時候啊？」
事實上，台中市上次「停班停課」要追溯到5年之前，當時台灣受到熱帶性低氣壓影響，後續更與西南季風輻合產生劇烈降雨，導致西南部大量降雨，最終發生了災情慘重的「823水災」。時任台中市長林佳龍，也以豪雨有致災之虞為由，宣布台中市2018年8月23日晚間18時起停止上班上課，之後的8月24日也持續停班停課。若要追溯台中真的因颱風而放「颱風假」，則要追溯到2016年9月的梅姬颱風，更是整整相隔了7年之久。
❗明（4）日已宣布放颱風假的縣市
台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。