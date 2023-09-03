AcQUA源少年成團1周年！須弘道感性告白 李秉諭當場哭了
AcQUA源少年由黃莑茗、李秉諭、林毓家、盧佾暘、須弘道五位成員組成，從去年8月26日宣布成團出道至今一年，代言與商演邀約不斷，展現超高人氣。昨（2）日在台中Legacy舉辦AcQUA「源」2023 LIVE 音樂會台中場。音樂會上，5人分享心情時，李秉諭聽完須弘道的感言後，激動落淚，須弘道則是給了他一個擁抱打氣。
記者吳雨婕／綜合報導
音樂會一開場以AcQUA成團出道單曲〈水星座AcQUArius〉，和原子時期水星的第一首歌曲〈Freaky Love〉作為開場，象徵成員們回到夢想初心的源頭，懷抱熱情繼續努力完成目標。除了團體演出之外，音樂會最受矚目的莫過於5位成員各展特色的solo演出，須弘道這次安排與台北場不同的曲目，以電吉他彈唱西班牙神曲〈Despacito〉，流利的英文、西班牙文穿插演唱，獨特的唱腔搭配吉他彈奏、魅力四射，他興奮地表示：「希望透過solo表演，表現西班牙的風格跟態度，並且展現我的語言能力，讓大家看見我的進步。」黃莑茗則是吉他自彈彈自唱創作曲〈A Long Stay〉， 以及首次公開演唱熱騰騰剛推出的個人單曲〈All Night〉。
須弘道感性的表示：「這是我們舉辦的第二場專場活動，這一年謝謝海星們陪著我們成長。我覺得身為一個表演者就是要給大家快樂，雖然自己本身在生活中也會有一些壓力，但希望大家看到我們的表演也能放鬆解放你們在工作、學校的壓力，從生活中的壓力釋放，希望你們會喜歡我們所有的表演。我很幸運能遇到你們，我們會繼續努力。」李秉諭提到滿一周年了，跟成員間的感情越來越濃厚，就像是彼此的家人一樣重要，聽完須弘道的感言後，充滿感觸激動落淚，須弘道也給了他溫暖的擁抱。