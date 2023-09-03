洪曉蕾康復回台2個月！王世均心疼「她有後遺症」醫療費恐砸百萬
名模洪曉蕾在今年7月初於西班牙旅行時，因扁桃腺感染被送進加護病房，還傳出插管命危消息，所幸在當地醫院的幫助下脫離險境，平安回到台灣。如今事件已經過去2個月，王世均今（3）日受訪時語帶心疼表示，洪曉蕾心理上有「後遺症」，還暗示這次國外醫療費有到上百萬元。
記者詹鎰睿／台北報導
王世均今日晚間出席品牌直播盛典，與世界麵包冠軍吳寶春、綜藝天王吳宗憲宣傳中秋月餅禮盒。活動結束後，王世均也接受現場媒體訪問，談及洪曉蕾目前的近況，他說，「那真的是經歷了一場生死關頭回來」，當時洪曉蕾既不能呼吸、又不能吃東西，整體狀況非常糟。
幸好洪曉蕾平安無事，目前身體非常正常與健康。王世均透露，洪曉蕾現在較注重養生，因為永遠不知道身體會臨時發生甚麼狀況，也很謝謝大家的關心。被問到有沒有後遺症，王世均認為，經過那次事件後，可能對洪曉蕾的心理產生影響，「她現在做任何事都會比較擔心，我覺得這個是後遺症」，家人們都在一旁陪伴與鼓勵。
最後，王世均不忘強調大家，出國前一定要購買旅平險，不要只有旅行社的責任保險，前者可理賠200萬，後者最多僅理賠50萬而已，暗示洪曉蕾這次國外醫療費用相當可怕，而在記者追問下，有沒有到7位數？200萬付得掉嗎？王世均則笑著回應，「這個旅平險的機制是非常好的，200萬絕對是綽綽有餘！」