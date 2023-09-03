FIBA世界盃／爆冷！美國104:110不敵立陶宛　Edwards狂砍35分無用

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不過此役立陶宛有備而來，開賽後跌破外界眼鏡的打出17:8的攻勢，首節他們大部分時間處於領先地位，前9次外線出手全數命中。而當美國延伸防守時，這支東歐勁旅又能用優勢的內線強打取分。上半場美國只靠Anthony Edawards的16分撐場，竟以37:54落後多達17分；立陶宛中鋒Jonas Valanciunas攻下11分6籃板。
易籃再戰後，美國隊發起了反撲，Jalen Brunson穿針引線，自己命中外線、又多次助攻隊友，讓山姆大叔打出15:2的攻勢，追到只差4分，逼使立陶宛喊出暫停。之後雙方展開拉鋸，雖然被Mindaugas Kuzminskas在第三節槍響前打進上籃，但美國隊在第三節大有斬獲，追到只差6分。
末節立陶宛靠著美國隊失誤，又將分差拉回到雙位數，美國數度進逼，但他們總能靠著罰球或外線穩住陣腳。最後4分27秒，Donatas Motiejunas關鍵得分讓立陶宛取得6分領先，回過頭來Jaren Jackson Jr.失誤，立陶宛下一波進攻Kuzminskas命中三分球，將分數拉開到9分差。
雖然後續美國隊靠著Edwards的個人能力緊咬比數，但時間已經不多了，進入最後兩分鐘，Tomas Dimsa再為立陶宛命中鎖定比賽勝利的三分球，比賽結果大致底定。
美國隊這一場輸球，一在於外線失手，讓立陶宛整場命中14記三分球，三分命中率高達56%；另外籃板也未能鞏固，雙方籃板比為26:43，進攻籃板為8:18。即使Edwards有全場最高的35分進帳，但立陶宛7人得分上雙，用堅實的團隊進攻拿下意義重大的一勝。