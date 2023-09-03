貴州女受邀赴泰旅遊！失聯定位卻在緬甸 曾發訊「周邊全是園區」
東南亞詐騙集團猖獗，日前中國一名來自貴州的王女向家人表示，受朋友邀請前往泰國旅遊後，曾傳訊息向家人表示「我的周邊全部是園區，我好怕」，接著親友便再也聯絡不上他，且手機最後定位為緬甸境內。中國媒體報導指出，貴陽警方已立案，同時也向中國駐泰國大使館和緬甸大使館求助。
國際中心楊智傑／綜合報導
王女家屬受《紅星新聞》、《新京報》採訪時表示，年約31歲的王女目前在貴陽經營一間酒吧，最近因為生意差心情低落，後來獲人在東南亞當地的朋友邀請到泰國旅遊散心。出發前，王女曾告訴家人這名朋友是福建人，先前兩人曾一同共事過，她先從貴陽搭飛機到廈門，在當地留宿一晚後便飛往曼谷並轉機至清萊國際機場。
王女在8月28日告訴家人，朋友已開車到了清萊機場接她，但在8月29日，王女以微信告訴家人，「我的周邊全部是園區，我好怕」，同時發送一個顯示為「撣邦」的定位，家屬一查才發現該定位位於緬甸境內；一直到8月30日晚間，王女手機傳來訊息表示朋友會送她到清萊機場，之後再飛回國，但家屬通過手機後台的定位發現，王女根本沒有前往機場，而是往緬北方向行進。
報導指出，家屬已經向中國駐泰國大使館和緬甸大使館求助，同時也向貴陽當地警方報警。當局今（3）回應表示，警方以出差至當地展開相關調查工作，至於中國駐緬甸總領事館則稱事件有待核查。