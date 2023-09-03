FIBA世界盃／16強賽程、資訊看這！美國對決立陶宛　德、斯關鍵戰

FIBA世界盃／美國隊必須放下老大心態　攻守都缺紀律性無法贏球

▲Anthony Edwards一人砍下35分，但美國隊仍以104:110輸給立陶宛，吞下FIBA本屆世界盃首敗。（圖／取自FIBA）
▲Anthony Edwards一人砍下35分，但美國隊仍以104:110輸給立陶宛，吞下FIBA本屆世界盃首敗。（圖／取自FIBA）

記者黃建霖/綜合報導

本屆FIBA世界盃男籃賽的高潮又是從美國隊輸球開始。在今（3）日以104:110不敵立陶宛之後，一切又像是老調重彈，我們又要問：「美國隊為什麼輸了？」但實際上今晚他們是以一種稀鬆平常的比賽內容輸掉的，他們已經沒有那種統治力，因此必須要對於比賽更加尊重。

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這場比賽簡直就是2019年世界盃的翻版，當年美國作為衛冕球隊，在小組賽5戰全勝，但8強戰第一場對上法國隊就以79:89輸球，落到只能爭第5的局面，之後再輸給塞爾維亞，最終只拿到第7名。

本屆世界盃賽程略有變動，不過美國一樣是在第一階段小組賽之後遇到麻煩，面對訓練有素、禁區更有優勢、且不怕碰撞的傳統歐洲勁旅，他們體能優勢無法發揮，一被鎖在半場系統戰中，總是會打得很掙扎。

美國隊必須放下老大的心態，就像Steve Kerr說的，現在已經不是1992年了。世界籃壇的環境不再是他們隨便徵召就能夠橫掃一切奪冠的年代了。其實這支美國隊的陣容並不差，但短暫的集訓、NBA漫長的賽季留下的疲勞、球員彼此之間缺乏配合經驗，都讓他們今晚面對紮實、強硬的立陶宛，陷入了苦戰之中。

立陶宛此役打得簡單且有效：把握住禁區優勢、懲罰美國的小陣容，Inside-Out必須把握住（前9次三分出手全數命中），或許還有一些運氣成份，但今晚他們就是表現得更好的一方。

Anthony Edwards這一場砍下35分，他和Bradon Ingram此役的手感都不錯；但球隊進攻端表現最好的時候，卻是在第三節Jalen Brunson得以組織運轉體系之時。過多的單打獨鬥和英雄球，正是這些不嚴謹的要素，讓立陶宛最終在被對手瘋狂追分的壓力下緩了過來。

這就是對比賽不夠認真的一種展現，美國隊目前為止，似乎缺少那種我們能在NBA總冠軍賽上看到的窒息式的紀律性，這不僅體現在進攻端，在防守上他們讓對手用超過5成的命中率投進14顆三分球，被對手抓到18個進攻籃板。當對手拿到這種數據時，你是不可能贏球的。

相比上一屆來說的好消息是，這還不是世界末日，美國隊仍存在復仇的機會，但他們得盡快做出調整。

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