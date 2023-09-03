FIBA世界盃／美國隊必須放下老大心態　攻守都缺紀律性無法贏球

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本屆世界盃賽程略有變動，不過美國一樣是在第一階段小組賽之後遇到麻煩，面對訓練有素、禁區更有優勢、且不怕碰撞的傳統歐洲勁旅，他們體能優勢無法發揮，一被鎖在半場系統戰中，總是會打得很掙扎。
美國隊必須放下老大的心態，就像Steve Kerr說的，現在已經不是1992年了。世界籃壇的環境不再是他們隨便徵召就能夠橫掃一切奪冠的年代了。其實這支美國隊的陣容並不差，但短暫的集訓、NBA漫長的賽季留下的疲勞、球員彼此之間缺乏配合經驗，都讓他們今晚面對紮實、強硬的立陶宛，陷入了苦戰之中。
立陶宛此役打得簡單且有效：把握住禁區優勢、懲罰美國的小陣容，Inside-Out必須把握住（前9次三分出手全數命中），或許還有一些運氣成份，但今晚他們就是表現得更好的一方。
Anthony Edwards這一場砍下35分，他和Bradon Ingram此役的手感都不錯；但球隊進攻端表現最好的時候，卻是在第三節Jalen Brunson得以組織運轉體系之時。過多的單打獨鬥和英雄球，正是這些不嚴謹的要素，讓立陶宛最終在被對手瘋狂追分的壓力下緩了過來。
這就是對比賽不夠認真的一種展現，美國隊目前為止，似乎缺少那種我們能在NBA總冠軍賽上看到的窒息式的紀律性，這不僅體現在進攻端，在防守上他們讓對手用超過5成的命中率投進14顆三分球，被對手抓到18個進攻籃板。當對手拿到這種數據時，你是不可能贏球的。
相比上一屆來說的好消息是，這還不是世界末日，美國隊仍存在復仇的機會，但他們得盡快做出調整。