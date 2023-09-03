印尼「黃金簽證」條件出爐！最低250萬美元換取居留期限5年
印尼政府本周日（3）宣布「黃金簽證」（Golden Visa）的計劃詳情，除了追求吸引更多外國投資客前來外，同時也希望拉攏更多衛生、科技、數位等領域的專業人才，這項簽證的個人最低要求為投資250萬美元（約新台幣7970萬元），居留期限5年起，；若是企業申請投資金額可翻倍達到500萬美元，簽證居留期限亦將延長至10年。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，印尼法律與人權部3日指出，「黃金簽證」是一種延長5至10年的居留許可，個人申請者投資250萬美元開公司，可獲5年居留權，金額升至500萬美元，簽證居留期限增至10年。
法律及人權部的移民署長卡里姆（Silmy Karim）亦表示，如以企業名義申請，投資金額最少需要2500萬美元，包含董事及特派人員可獲5年居留權。企業如將投資額加倍，居留權亦同樣可以增至10年；至於那些不想在印尼成立公司的外國個人投資者，印尼政府亦頒布了不同的適用規則，這些投資者可以購買印尼政府債券，所需資金從35萬美元到70萬美元不等。
旅遊和創意經濟部長桑迪亞加（Sandiaga Uno）曾指出印尼推出「黃金簽證」是希望吸引數位、健康、研究和科技領域的優秀人才，這項政策不僅能吸引更多外國人才和投資，還能為印尼創造更多就業機會，不少國家如美國、愛爾蘭、新西蘭和西班牙等都有專門為了投資者推出的類似「黃金簽證」，藉此吸引外資和人才常駐。