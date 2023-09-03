迎接觀光旺季！泰國擬10月起開放中國、印度遊客免簽
泰國經濟在疫情期間經歷重創，再加上接近三個月的「總理難產」困境下，新上任總理賽塔（Srettha Thavisin）有意在泰國旅遊旺季的第4季加速觀光業復甦，在諮詢各方意見後，賽塔預計於10/1對中國和印度遊客開放免簽，盼將明年的國際旅遊的收入提升至3.3兆泰銖。
國際中心楊智傑／綜合報導
表示將延長「目標國家」的旅遊簽證期限至90天，包括中國、俄羅斯和印度，並計劃擴大免簽國名單等，盼望2024年能將國際旅遊的收入提升至3.3兆泰銖。
泰國新上任總理賽塔日前表示，今年中國的觀光客入境數受到複雜簽證申請手續影響，為了振興觀光業，賽塔預計延長旅遊簽效期，還計劃在10月1日起擴大免簽國名單，對中國和印度遊客開放免簽，盼吸引更多國際旅客到訪泰國。
根據泰國央行，旅遊業佔泰國GDP的12%以及就業工作崗位數的五分之一，今年上半吸引1540萬名外國遊客造訪，其中有將近190萬人是來自中國的遊客，同樣具有大量人口紅利的印度也是泰國積極拉攏的旅客國家。
在此之前，中國、印度的遊客必須先平均等待15個工作天來申請旅遊簽證，旅客也可以花費2000泰銖申請落地簽最多入境15天的落地簽。