慕尼黑日記／吳國銓超羨慕德國豪華球場　滿腦子足球、不想交女友

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吳國銓說，「人生第一次離開亞洲，對於歐洲行充滿期待，希望能和來自世界各國的小選手交流。」本次「安聯MoveNow足球小將夏令營」，有來自德國、哥倫比亞、蘇格蘭、義大利和中國等多國優秀小將齊聚，互相交流。
安聯集團是奧運的合作夥伴，今年夏令營也提供多元課程，包括籃球、橄欖球、拔河和足球等競賽，讓小球員學會團隊合作，吳國銓表示，「對於橄欖球訓練印象最深刻，在攻防間都要全神貫注，戰術要靈活運用。」
另外，身材並不高大的吳國銓，竟然成為全隊拔河冠軍的第一功臣。他說，「我告訴隊友拔河時一定要交叉站位，同時要有默契，不能像一盤散沙。」
吳國銓足球啟蒙較晚，國一才接受正規訓練，非科班出身的他卻僅花半年就追上隊友，之後還成為球隊的主力。他說，「我好勝心比較強，因此會給自己設定目標，希望能用最短地時間跟上別人。如果比賽輸球，我都會懊惱很久，賽後也會回顧每一個細節，希望能更進步。」
足球已經成為吳國銓生活的全部重心，平常除了練習之外，回家還會繼續看英超、西甲等職業聯賽，甚至連電玩都是足球類型。他笑說，「滿腦子都是足球，也完全不想交女友，只希望足球實力能提升，有朝一日成為國家隊的先發。」
吳國銓已是中華男足U17的培訓球員，但他說，「陣中有很多學長，畢竟我現在才15歲，盼能在一兩年內站穩腳步，並往旅日的夢想邁進。」
「安聯MoveNow足球小將夏令營」特別安排球員到著名的拜仁慕尼黑主場、安聯球場巡禮，豪華的場地和軟、硬體設備讓小球員大開眼見。吳國銓說，很羨慕國外有那麼多優質的球場，台灣能比賽的場地屈指可數，且幾乎都是人工草皮，踢起來感覺差很多。
談到最喜歡的球星，吳國銓不假思索地說，「姆巴佩(Kylian Mbappé) ！他的速度飛快，而且進攻實力超群，是我的偶像。」不過話鋒一轉，吳國銓說，英超曼聯的中場大將Kevin De Bruyne也是學習的目標，他擁有「上帝視角」，傳球和組織都是世界最頂尖的球員。