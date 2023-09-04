足球／推動足球扎根 首屆台中足萌盃后里大賽吸引逾百名幼童參與
台中市政府運動局自2020年起推展「迷你足球深耕計畫」，深入全市29區進行巡迴教學，已累積破兩萬人次參與活動，近日在后綜高中體育館舉辦「台中足萌盃后里大賽」，吸引逾百名熱愛足球的萌童參加，家長們也在現場同歡，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場支持，鼓勵小朋友參與足球運動，享受運動帶來的快樂與健康，也感謝中華民國校園社區運動聯盟協會、后里區體育會、后里區公所與各界共襄盛舉，共同為台中迷你足球基層扎根努力。
記者廖聿偉/綜合報導
李昱叡表示，盧市長將足球列為重點運動發展項目之一，因此近年台中各級足球隊奪下多項冠軍，台中市男足代表隊更於今年全運會，成功締造全國運動會三連霸紀錄。此外，市府也投入15.1億元的台灣首座「台中市國際足球運動休閒園區」已於今年4月開工，另西屯11人制足球競賽場也力拚年底完工。未來台中重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，可供訓練及賽事使用。台中持續優化足球環境，扎根人才培養，提升台灣足球的實力與國際接軌。
台中即將迎來首座符合國際標準的足球場，在此之前，希望透過積極推廣基層足球運動，讓孩子在安全的環境裡感受足球的啟蒙體驗，爸媽同時與孩子在賽事中共同成長，透過首屆賽事在后里區開始，未來也希望更多的地方參與投入，讓大家一起參與足球運動。
中華民國校園社區運動聯盟協會秘書長張武業表示，足萌盃以U6組別為主，參加隊伍來自13間后里區的幼兒園共15隊報名，全家大小、不分老幼，一起來欣賞萌寶貝踢足球，顯見迷你足球已經逐步在后里基層扎根。
運動局表示，為了讓后里區幼童能在足萌盃大顯身手，中華民國校園社區運動聯盟協會已於7月至8月間指派專業足球指導員，前進后里區各幼兒園進行巡迴指導，並以每個班級進行足球課程，希望讓幼童透過足球活動體驗運動的樂趣，促進幼兒參與帶動基層足球風氣。