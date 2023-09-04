美網／狂！謝淑薇女雙拍落俄羅斯組合晉級8強 狂掃15連勝
台灣女將謝淑薇今(4日)再下一城，在美國網球公開賽女雙16強，與老搭檔中國王欣瑜以6：0、2：6、6：2，擊敗俄國組合Elina Avanesyan／Kamilla Rakhimova，順利挺進8強，也締造個人在大滿貫賽的15連勝。
記者廖聿偉/綜合報導
謝淑薇今年連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍，挾著雙冠氣勢征戰美網，但前兩輪都贏得驚險，都是先丟掉首盤才後來居上。不過今在16強有好的開始，首盤連破對手3個發球局，以完美的6：0搶下勝利。
但第二盤「海峽組合」謝淑薇／王欣瑜遇到亂流，連丟3個發球局，陷入1：5落後，最終雖保住第7局，但最終仍以2：6被對手扳平。
「海峽組合」在關鍵第三盤，重整旗鼓，第二局率先破發，第4局則保住7個破發點，順利保發成功，之後第8局用再見破發，跟對手說再見，收下8強門票。
謝淑薇生涯拿過6座大滿貫女雙冠軍，其中2013、2019、2021、2023年拿下溫網冠軍，2014、2023則是奪得法網冠軍，今年則擺脫傷勢陰霾，連奪法網、溫網完成「海峽大滿貫」的成就，美網盼能延續大滿貫女雙15連勝的氣勢，一舉攻頂。