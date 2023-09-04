海葵颱風「清晨二度登陸」！滯留打轉減為輕颱 最新警戒區域曝光
海葵颱風今（4）日清晨5時已經減弱為輕度颱風，不過根據氣象局觀測，海葵在今天清晨3時至4時「二度登陸」高雄沿海，凌晨時一直在高雄沿海附近滯留打轉，影響台灣的時程將又被拉長，陸上警戒的縣市仍然不可掉以輕心，防颱作業持續防護做好。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，海葵颱風過去3小時中心於高雄沿海附近滯留打轉，受地形影響其強度已減弱為輕度颱風且暴風圈略為縮小，中心目前在高雄西北方，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。
氣象局提到，海葵中心在3日晚間8時左右，在高雄梓官區附近出海，然而在凌晨時在高雄沿海附近滯留打轉，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，若順利的話，預估傍晚本島會脫離暴風圈，週二下半天就會解除海上、陸上警報。
台灣颱風論壇｜天氣特急粉專也在凌晨時發文表示「3點海葵最新定位，往東走了一點，距離高雄不到20公里處，颱風眼已過半已進入高雄市區，而4點颱風眼已3分之2進入陸地，正慢速北移中」粉專提到「這樣的走法壞消息是，這一拖，整個影響時程都會再往後遞延一些，強風大雨的時間會再拉長」。
📍陸上警戒：台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備
📍海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備