台中停班停課「風力沒達標準」！盧秀燕親揭原因 市民告白讚爆
海葵颱風終結了台灣4年沒有颱風登陸的紀錄，也讓不少地方政府更加嚴謹看待這次的防災政策，3日在海葵登陸之後，不少縣市都宣布4日停班停課一天，其中同樣被列入警戒範圍的台中市，雖然風力預估未達放假標準，但是台中市長盧秀燕仍然宣布停班停課，她也親揭原因，讓大批市民告白讚賞！
記者張嘉哲/綜合報導
根據這次海葵颱風登陸預測，台中市平均風力為6級、最大陣風9級，距離停班停課的平均風力7級、最大陣風10級仍差了一級，然而台中市政府仍然在3日晚間宣布「4日停班停課一天」。台中市長盧秀燕也在臉書上發文「颱風多年沒有登陸台灣，這次我們必須比過去更謹慎，颱風越過中央山脈才是考驗的開始」。
盧秀燕說「中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已經多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣而來，台中停班課的決定牽動周邊縣市的通勤，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險，寧可讓民眾能安心防颱，因此我們決定採取預防性放假，但這是為了避免災害，希望市民朋友非必要別出門，我們一起守護台中，把災害降到最低。」
貼文曝光之後，不少市民朋友湧入盧秀燕臉書大讚「感謝市長及市府體恤海線居民的通勤安危」、「老天鵝！預防性放假真的是太讚了，好暖媽媽市長」、「我愛市長媽媽！真的是非常的貼心」、「本來就是該這樣，盧市長真的是漂亮的決定！」、「真的不差那一天！謝謝媽媽市長，超讚的想法」。