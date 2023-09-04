拜登將訪越南！美越關係擬升至「最高級別」　分析：恐激怒中國

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也許是為了安撫北京，越南當局有意在拜登到訪前後，安排河內與北京的高層訪問，有官員聲稱，中國國家主席習近平和總理李強，可能會在近期與越南領導階層會晤。
新加坡伊塞亞斯-尤索夫伊薩研究所（Iseas-Yusof Ishak Institute）的高級研究員Le Hong Hiep指出，美越關係升級，在北京的阻撓下，也許不會太過順利，越南目前對關係升級的態度也較為保守，但越南的領導人可能認為，現在是採取這類行動的最佳時機，因為未來與中國的關係「不排除會變得更糟」。
不過，儘管美國提供越南更多軍需品一事已經討論很久，但預計不會立即達成協議。此外，美國雖然也支持越南成為半導體工業中心，但迄今為止，提供的資金仍非常有限。
美國-東協商務理事會（US-ASEAN Business Council）越南辦事處主任Vu Tu Thanh則抱持樂觀看法，認為美國可能提供的更多，隨着越南準備積極投入液化天然氣（LNG）和海上風電領域，美越關係的提升，將有助推動美國公司在越南的發展計畫。
消息人士透露，波音公司和能源公司AES，或將在拜登訪問越南期間宣布相關消息；而且美國已經是越南最大的出口市場，可以考慮放寬通關手續以促進貿易。