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海葵颱風「在高雄、台南過夜」！遠離時機出爐　13縣市陸警未解除

▲海葵颱風在（4）日清晨一直在高雄、台南一帶停滯打轉，對中南部、花東地區仍然影響非常顯著，要嚴防豪大雨。（圖/天氣風險公司）
▲海葵颱風在（4）日清晨一直在高雄、台南一帶停滯打轉，對中南部、花東地區仍然影響非常顯著，要嚴防豪大雨。（圖/天氣風險公司）

記者張嘉哲/綜合報導

海葵颱風今（4）日清晨5時已經減弱為輕度颱風，不過根據氣象局觀測，海葵在凌晨這段期間一直在高雄沿海附近打轉、滯留的情況，目前全台仍然有13個縣市還尚未解除陸上颱風警報，風雨仍然明顯，提醒民眾還是不可掉以輕心。而氣象粉專「天氣風險公司」也表示「海葵颱風過去6個小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，預計將會在上午加速離開」。

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天氣風險公司指出「睡醒之後，發現颱風也在原地睡了一覺，海葵颱風似乎發現自己昨晚走的太快，過去6個小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，想辦法重整自己的低層環流，而它的高層雲系因為與低層環流的速度落差，已經分崩離析」。

▲海葵颱風最新路徑預測圖，預計將在上午加快速度遠離台灣。（圖/中央氣象局）
▲海葵颱風最新路徑預測圖，預計將在上午加快速度遠離台灣。（圖/中央氣象局）
「受到地形破壞，海葵目前已經減弱為輕度颱風，但它的環流還是一波一波的移入花東，持續帶來強風大雨，而颱風中心附近的台南、高雄、屏東，受到颱風核心環流影響，在今天上午仍需嚴防強風驟雨。另外值得留意的是，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2至3小時」。

天氣風險公司表示「颱風過山後滯留打轉、重整環流的案例並不少見。海葵颱風整體的移動趨勢不變，在今天上午將開始加速往西移動，晚間遠離、颱風警報開始陸續解除」。

▲最新颱風警戒區，北北基桃竹苗已經脫離警報範圍。（圖/中央氣象局）
▲最新颱風警戒區，北北基桃竹苗已經脫離警報範圍。（圖/中央氣象局）
📍陸上警戒：台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備

📍海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

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