喊話中國要更開放、透明！美國商務部長警告：美企的耐心正在消失

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在被主持人問到是否信任中國時，雷蒙多則回應，「信任」可能不是她現階段會使用的詞，美國需要看到的是行動，在看到中國真的採取行動前，不可能會有信任。
雷蒙多強調，美國必須務實的保護自己、維護國家安全，建立「牢靠的商業關係」。她也認為，中國的經濟毫無疑問「正在放緩」，中國房地產業面臨重大挑戰，更透明、更巿場導向將有助於中國經濟表現；反之，關起門來、任意執法只會讓中國的經濟面臨更多挑戰，決定權在北京自己手上，美國雖然希望與中國建立廣泛而穩定的經濟關係，但前提是中國必須遵守規則，美國始終按照自身利益行事。
雷蒙多並透露，自己此次中國行，會見了非常多商界人物，即使是那些已經在中國經營了幾十年、早已習慣中共各種行徑的人，也認同現在的經商環境更加艱難，企業頻遭突擊搜查，加上反間諜法的實施，除非情況有所改善，否則他們將不得不前往其他國家開展業務。
雷蒙多直言，她對中國說得非常明確，就是美國企業的耐心正在逐漸消失，他們需要並且應該有個可預測的、公平的競爭環境，希望中國能確實注意到這點，以便美中發展穩定的商業關係。
雷蒙多也提到，她在與中方官員會面時，曾提到自己的電郵於訪中前不久遭到駭客入侵，雖然中方聲稱對此事不知情，但她認為最重要是確保中國明白，採取這類行動將很難建立信任。