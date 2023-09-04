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喊話中國要更開放、透明！美國商務部長警告：美企的耐心正在消失

▲美國商務部長雷蒙多剛結束中國訪問行程，並在當地會見許多商界人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多剛結束中國訪問行程，並在當地會見許多商界人士。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期剛前往中國訪問，她在3日播出的美媒採訪中，提到美國企業對中國的耐心正在減弱，認為時間將證明中國是否在經濟和監管制度方面，更加以市場為導向、更加開放、更具有改革意識，為美國企業提供公平的競爭機會。

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根據《CBS News》等外媒報導，雷蒙多在接受「面對國家」（Face the Nation）節目訪問時，被問到美國商業界有不少人認為，中國已經不適合投資，因為面臨的風險太大，該如何恢復美國商界的信心，雷蒙多說，中國的法規不透明，有時會突然搜查某間外企而不提出任何解釋，還會突然實施逮捕行動而沒有經過正當程序，當她對中方表達這些擔憂時，雖然沒有得到具體承諾，但有鑑於外國投資符合中國的經濟利益，或許可以期待這將影響北京未來的決定。

在被主持人問到是否信任中國時，雷蒙多則回應，「信任」可能不是她現階段會使用的詞，美國需要看到的是行動，在看到中國真的採取行動前，不可能會有信任。

雷蒙多強調，美國必須務實的保護自己、維護國家安全，建立「牢靠的商業關係」。她也認為，中國的經濟毫無疑問「正在放緩」，中國房地產業面臨重大挑戰，更透明、更巿場導向將有助於中國經濟表現；反之，關起門來、任意執法只會讓中國的經濟面臨更多挑戰，決定權在北京自己手上，美國雖然希望與中國建立廣泛而穩定的經濟關係，但前提是中國必須遵守規則，美國始終按照自身利益行事。

雷蒙多並透露，自己此次中國行，會見了非常多商界人物，即使是那些已經在中國經營了幾十年、早已習慣中共各種行徑的人，也認同現在的經商環境更加艱難，企業頻遭突擊搜查，加上反間諜法的實施，除非情況有所改善，否則他們將不得不前往其他國家開展業務。

雷蒙多直言，她對中國說得非常明確，就是美國企業的耐心正在逐漸消失，他們需要並且應該有個可預測的、公平的競爭環境，希望中國能確實注意到這點，以便美中發展穩定的商業關係。

雷蒙多也提到，她在與中方官員會面時，曾提到自己的電郵於訪中前不久遭到駭客入侵，雖然中方聲稱對此事不知情，但她認為最重要是確保中國明白，採取這類行動將很難建立信任。

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