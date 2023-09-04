都是沒達標準！盧秀燕、張善政「颱風假決定」命運不同 關鍵曝光
海葵颱風今（4）日清晨轉為輕度颱風，不過卻在高雄、台南一帶滯留打轉，仍然對台灣造成持續性的影響，3日晚間也有多個縣市政府宣布今天停班停課一天。然而台中市雖然在警戒範圍內，但其實未達颱風假的標準，不過市長盧秀燕仍然決定要「預防性放假」，被大批市民讚爆！反觀在8月初，因為未達標準而決議不放假的桃園市長張善政被罵到臭頭，兩人的命運可謂大不同！
記者張嘉哲/綜合報導
台中市4日停班停課一天，根據氣象局預估，風力其實未達標準，台中市長盧秀燕親上火線解釋，表示「中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已經多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣而來，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險，寧可讓民眾能安心防颱，因此我們決定採取預防性放假，但這是為了避免災害，希望市民朋友非必要別出門」獲得市民一致認同理解。
然而回顧8月初卡努颱風來時，桃園市長張善政在北北基宣佈停班停課之後，宣布桃園「正常上班上課」，理由是因為未達放颱風假的標準，但卻引來桃園市民不滿，排山倒海的灌爆臉書，當時話題度非常高，但同樣都是「未達標準」，盧秀燕的決定能被理解，為何張善政就是像過街老鼠一樣呢？
事實上，觀看兩人決策的當下，台中市在這次海葵颱風的預估當中，台中市平均風力為6級、最大陣風9級，距離停班停課的平均風力7級、最大陣風10級僅差了一級，因此「預防災害性放假」被接受度則提高；而桃園市遇到的卡努颱風，當時預測桃園平均風力則是4至5級，陣風6至7級，距離颱風假標準還有一大段的差距，於理上張善政是沒有做錯決策。
只不過盧秀燕提到一點「考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險」；而桃園其實也是「北北基桃共同生活圈的一環」，當時不少民眾認為「不同調」的決定並不妥，加上桃園市長張善政在宣布當天下午表示「原則上跟北北基盡量同調」，最後卻獨自宣布正常上班上課，才會讓桃園市民反應如此激烈。