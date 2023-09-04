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都是沒達標準！盧秀燕、張善政「颱風假決定」命運不同　關鍵曝光

▲張善政在八月初卡努颱風時，因為與北北基颱風假不同調遭到謾罵，當時引起巨大話題。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政在八月初卡努颱風時，因為與北北基颱風假不同調遭到謾罵，當時引起巨大話題。（圖／桃園市政府提供）

記者張嘉哲/綜合報導

海葵颱風今（4）日清晨轉為輕度颱風，不過卻在高雄、台南一帶滯留打轉，仍然對台灣造成持續性的影響，3日晚間也有多個縣市政府宣布今天停班停課一天。然而台中市雖然在警戒範圍內，但其實未達颱風假的標準，不過市長盧秀燕仍然決定要「預防性放假」，被大批市民讚爆！反觀在8月初，因為未達標準而決議不放假的桃園市長張善政被罵到臭頭，兩人的命運可謂大不同！

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台中市4日停班停課一天，根據氣象局預估，風力其實未達標準，台中市長盧秀燕親上火線解釋，表示「中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已經多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣而來，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險，寧可讓民眾能安心防颱，因此我們決定採取預防性放假，但這是為了避免災害，希望市民朋友非必要別出門」獲得市民一致認同理解。

▲雖然海葵颱風預估風力未達放假標準，但考量中台灣共同生活圈，台中市長盧秀燕決定今（4）日採取「預防性放假」。（圖／盧秀燕臉書）
▲雖然海葵颱風預估風力未達放假標準，但考量中台灣共同生活圈，台中市長盧秀燕決定今（4）日採取「預防性放假」。（圖／盧秀燕臉書）
然而回顧8月初卡努颱風來時，桃園市長張善政在北北基宣佈停班停課之後，宣布桃園「正常上班上課」，理由是因為未達放颱風假的標準，但卻引來桃園市民不滿，排山倒海的灌爆臉書，當時話題度非常高，但同樣都是「未達標準」，盧秀燕的決定能被理解，為何張善政就是像過街老鼠一樣呢？

事實上，觀看兩人決策的當下，台中市在這次海葵颱風的預估當中，台中市平均風力為6級、最大陣風9級，距離停班停課的平均風力7級、最大陣風10級僅差了一級，因此「預防災害性放假」被接受度則提高；而桃園市遇到的卡努颱風，當時預測桃園平均風力則是4至5級，陣風6至7級，距離颱風假標準還有一大段的差距，於理上張善政是沒有做錯決策。

▲張善政表示，針對跨市上班或戶籍在基北北的民眾，可依照勞基法規定不用上班。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政在八月初卡努颱風來襲時，因為颱風假決定問題引發市民謾罵。（圖／桃園市政府提供）
只不過盧秀燕提到一點「考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險」；而桃園其實也是「北北基桃共同生活圈的一環」，當時不少民眾認為「不同調」的決定並不妥，加上桃園市長張善政在宣布當天下午表示「原則上跟北北基盡量同調」，最後卻獨自宣布正常上班上課，才會讓桃園市民反應如此激烈。

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