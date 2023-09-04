亞運倒數／網球奪牌熱門！詹家姐妹領軍出擊　梁恩碩挑戰女單拿牌

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中華網球代表隊過去在亞運網球項目拿過7金7銀11銅，成績十分亮眼，金牌數僅次於日本、韓國、中國、印尼、印度。上屆雅加達亞運，梁恩碩奪女單銅牌、詹皓晴／詹詠然則摘下女雙銀牌。
本屆亞運網球中華隊名單中，男子球員有吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪、許育修、何承叡；女子球員有葛藍喬安娜、梁恩碩、李亞軒、李珮琪、詹皓晴、詹詠然。以巴黎奧運為目標的謝淑薇並未參加。
梁恩碩球技、經驗皆有所成長 挑戰連兩屆拿牌
2018年初次參加雅加達亞運，「小鋼炮」梁恩碩幫我國打下一面女單銅牌，當時才17歲而已，世界排名也僅278位，但已經能讓人看到他紮實強力的底線功力。
經過這些年的歷練，梁恩碩更加成熟、球技也有所精進，這次是否有想過再次為國家挑戰獎牌？她說自己還是會保持平常心去競爭，畢竟上次在雅加達也是用這樣的心態去準備比賽。
「詹家姐妹」出擊 這一次將鎖定女雙金牌
而本屆「詹家姐妹」也依舊有代表國家隊出戰，但謝淑薇並未參加，可惜2014年仁川亞運，詹詠然和謝淑薇在女團賽聯手，並於關鍵第三點女雙搭檔出賽、擊敗中國的畫面無法再度上演。
作為亞運5朝元老、4面金牌的得主，詹詠然這次亞運將和妹妹詹皓晴合拍，兩人上次在女雙項目上拿下一面銀牌，這次能否「更上一層樓」爭取金牌，值得期待。
許育修、曾俊欣近年職業賽場有所突破 與亞洲好手交流將有助於球技進步
男網方面，中華隊本屆參賽的球員都很年輕，許育修、曾俊欣、黃琮豪與何承叡都是首次參加亞運。在世大運拿下3金成績的許育修，在今年美網也拿下個人生涯在會內賽的首勝，球技成長顯著，很有機會在亞運上打出驚奇表現。
「夜市球王」曾俊欣這兩年也有在大滿貫會內賽出戰的經歷，不過可惜兩次五盤大戰都煞羽而歸。這次參加亞運，也是他和其他國家好手交流的好機會，或許成績突破就只差這一步。