FIBA世界盃／16強賽程、資訊看這！美國對決立陶宛　德、斯關鍵戰

亞運倒數／網球奪牌熱門！詹家姐妹領軍出擊　梁恩碩挑戰女單拿牌

▲「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴這次也將代表我國出戰亞運，上一屆在雅加達她們兩人合力在女雙奪銀。（圖／詹詠然臉書）
▲「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴這次也將代表我國出戰亞運，上一屆在雅加達她們兩人合力在女雙奪銀。（圖／詹詠然臉書）

記者黃建霖/綜合報導

2023杭州亞運倒數開幕21天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，台灣過往出產不少網球好手，其中甚至有大滿貫冠軍，今（4）日就要來介紹十分受歡迎、又優雅的網球項目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞運從1958年舉辦的第2屆開始，網球就是正式比賽項目，期間僅有1970年未舉辦。最初有男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打和混合雙打5個小項。1962年至2018年間曾增加男子團體和女子團體這兩項目。

中華網球代表隊過去在亞運網球項目拿過7金7銀11銅，成績十分亮眼，金牌數僅次於日本、韓國、中國、印尼、印度。上屆雅加達亞運，梁恩碩奪女單銅牌、詹皓晴／詹詠然則摘下女雙銀牌。

本屆亞運網球中華隊名單中，男子球員有吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪、許育修、何承叡；女子球員有葛藍喬安娜、梁恩碩、李亞軒、李珮琪、詹皓晴、詹詠然。以巴黎奧運為目標的謝淑薇並未參加。

▲成都世大運，台灣網球選手梁恩碩、黃琮豪、楊亞依皆晉級到8強。（圖／大專體總提供）
▲2018年參加雅加達亞運「小鋼炮」梁恩碩幫我國打下一面女單銅牌，當時年僅17歲。（圖／大專體總提供）
梁恩碩球技、經驗皆有所成長　挑戰連兩屆拿牌

2018年初次參加雅加達亞運，「小鋼炮」梁恩碩幫我國打下一面女單銅牌，當時才17歲而已，世界排名也僅278位，但已經能讓人看到他紮實強力的底線功力。

經過這些年的歷練，梁恩碩更加成熟、球技也有所精進，這次是否有想過再次為國家挑戰獎牌？她說自己還是會保持平常心去競爭，畢竟上次在雅加達也是用這樣的心態去準備比賽。

▲詹詠然在美國網球公開賽女雙32強吞敗，無緣晉級。資料照
▲詹詠然是亞運5朝元老、4面金牌的得主。（圖／資料照）
「詹家姐妹」出擊　這一次將鎖定女雙金牌

而本屆「詹家姐妹」也依舊有代表國家隊出戰，但謝淑薇並未參加，可惜2014年仁川亞運，詹詠然和謝淑薇在女團賽聯手，並於關鍵第三點女雙搭檔出賽、擊敗中國的畫面無法再度上演。

作為亞運5朝元老、4面金牌的得主，詹詠然這次亞運將和妹妹詹皓晴合拍，兩人上次在女雙項目上拿下一面銀牌，這次能否「更上一層樓」爭取金牌，值得期待。

▲台灣網球好手許育修。（圖／海碩整合行銷提供）
▲許育修剛剛在美網拿下會內賽首勝，有助於他在亞運打出成績。（圖／海碩整合行銷提供）
許育修、曾俊欣近年職業賽場有所突破　與亞洲好手交流將有助於球技進步

男網方面，中華隊本屆參賽的球員都很年輕，許育修、曾俊欣、黃琮豪與何承叡都是首次參加亞運。在世大運拿下3金成績的許育修，在今年美網也拿下個人生涯在會內賽的首勝，球技成長顯著，很有機會在亞運上打出驚奇表現。

「夜市球王」曾俊欣這兩年也有在大滿貫會內賽出戰的經歷，不過可惜兩次五盤大戰都煞羽而歸。這次參加亞運，也是他和其他國家好手交流的好機會，或許成績突破就只差這一步。

亞運倒數／桌球老中青三代傾巢而出　林昀儒邁入巔峰力拚單打奪牌

亞運倒數／證件妹吳佳穎領銜出擊　中華射擊隊爭取超越雙金成績

亞運倒數／「台灣金牌庫」滑輪溜冰全解析　金后楊合貞的最後一舞

亞運／8公尺40不是極限！跳遠好手林昱堂從高峰下落　盼改進缺點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問