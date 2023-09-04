不會向北京出口先進半導體！雷蒙多：限制中國發展軍事能力
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）剛結束出訪中國的行程，返國後頻頻接受美國媒體專訪，深談此次前往中國的心得，以及美國的政策走向，她於3日的訪問中提到，美國打算通過對最先進半導體的貿易限制，以遏制中國持續發展軍事力量。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《NBC News》報導，雷蒙多在接受其節目「與媒體會晤」（Meet the Press）時表示，美國在各個層面上都正與中國展開激烈競爭，對此美國的態度是，競爭若演變成衝突，並不符合任何一方的利益，美中缺乏溝通可能會加劇緊張局勢並導致誤解，因此需要「結構化」的討論，以解決雙方在商業問題上的摩擦。
在國家安全方面，雷蒙多強調，實施出口管制是為了維護美國的國安，而不是為了獲得經濟優勢，對於美國最先進的技術，華府將盡可能保持強硬的態度：「我們不會向中國出售他們想要的最先進晶片，以免讓他們用於增強自身軍事能力。」
不過雷蒙多也指出，儘管出口管制反映出美國對中政策的微妙、複雜之處，但向中國出售部分「非尖端、非技術前沿」的晶片，仍會為美國企業帶來收益，好用於投資進一步的研發。
雷蒙多還表達了她對美國科技發展的信心，聲稱在10年內，也就是2033年前，美國將擁有一個龐大、深入、全球最優的半導體生態系統，包括研發在內，以恢復真正的美國製造和尖端晶片領先業務。