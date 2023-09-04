海葵颱風強風豪雨逼近！台電以軍機載送人力、機具 支援金門防颱
為因應海葵颱風可能造成的災情，中央災害應變中心指示提前部署，台電預為啟動跨區支援機制，於昨（3）日調派台北南區營業處搶修同仁共13人、並配備了3輛工程車及機具，由國軍協助搭乘軍用運輸機並分兩架次起飛前往金門，第一架於8時30分起飛，第二架於9時起飛，台電將提前進駐待命，全力戒備颱風期間可能帶來的停電災情。
記者林莞茜／綜合報導
繼7月時杜蘇芮颱風期間，金門地區受強風豪雨造成近萬戶停電，針對海葵颱風逐步逼近，台電成立緊急應變小組並加派搶修人力待命，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，台電也完成防災設備及備料盤點，如遇災情引發停電，將隨時視風雨情況出動搶修，在確保安全的狀況下儘速為民來電。
台電說明，中央災害應變中心指示，由於海葵颱風中心離開本島後，澎湖跟金門首當其衝，因此台電預先規劃搶救機具跟人力，於3日清晨7時即抵達空軍松山指揮部報到，並已由國軍協助搭乘軍用運輸機，分兩架次並起飛前往金門，全力投入協助金門區處風災搶修作業。
台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。