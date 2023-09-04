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時代力量退黨潮！前副秘書長、前彰縣議員吳韋達洩心聲　宣布下船

▲時代力量前彰化縣議員吳韋達（左），3日晚間發表退黨聲明。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）
▲時代力量前彰化縣議員吳韋達（左），3日晚間發表退黨聲明。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）

記者林莞茜／綜合報導

前時代力量彰化縣黨部主委吳韋達，在3日晚間於個人臉書上，發布「退黨聲明」，稱過去他花了很多時間在黨務發展及運作，時常分身乏術，幾經思考後，他決定先離開，將心力完全投入於實踐「一個更好的彰化」的理想。

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前彰化縣議員吳韋達，曾任時代力量副秘書長、時力彰化縣黨部主委，昨日他在臉書上，以「一蓑煙雨任平生　也無風雨也無晴」為題發布退黨聲名。

吳韋達說，他暫時卸下公職身分，但不影響他對彰化議題的投入。半年多來致力於「地方產業智慧升級」、「智慧農業與環境永續」、「消防員權益及消防設備精進」等，也是於議員任內關心的重要議題。特別感謝各位先進的提攜指導，與他共築一個更好的彰化。

吳韋達在這段沉澱時間，回顧過去四年議員生涯，鄉親與支持者的提點，再次審視自己的不足。過去，花了很多時間在黨務發展及運作，彰化台北兩端跑的日子，甚至一週高達三天以上，時常分身乏術。他說，許多人問時代力量是什麼？從以前到現在，吳韋達一直覺得時代力量像一艘大船，由一群理念相近的人，一同掌舵向前。雖然有人上船、有人下船，但這艘乘載人民託付的船，並不因誰的離去，就停止運行。幾經思考後，吳韋達決定先離開，將心力完全投入於實踐「一個更好的彰化」的理想。

吳韋達也在聲明最後，謝謝王婉諭主席、陳椒華前主席、高鈺婷前主席、徐永明前主席、邱顯智前主席、黃國昌前主席，及所有曾經一起合作過的黨公職們，對他的栽培與幫忙，銘感五內。「願未來追尋進步價值的道路上，彼此都能更加堅定且順遂」。

吳韋達去年尋求連任，卻以8票成為「落選頭」，但由於同選區的無黨籍縣議員林茂明，遭判處當選無效成立，後續預計會由吳韋達遞補。

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