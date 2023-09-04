台中、高雄放海葵颱風假！百貨營業懶人包：大遠百、夢時代一覽
海葵颱風來襲，14縣市今（4）日放颱風假包括台中、嘉義、台南、高雄等地都停班停課，然而新光三越、SOGO、大遠百、夢時代等百貨公司皆已宣布營業時間，《NOWnews今日新聞》為大家整理百貨公司營業時間懶人包。
記者蕭涵云/綜合報導
📌台中大遠百：TopCity台中大遠百今日正常營業11:00-22:00
📌台中廣三SOGO：今日正常營業
📌台中中友百貨：今日正常營業
📌新光三越台中中港：今日正常營業
📌LaLaport台中：今日正常營業
📌三井OUTLET台中港 ：今日正常營業
📌高雄夢時代購物中心：今日12:00正常營業
📌高雄大遠百：今日13:00開店營業
📌遠東SOGO高雄店：今日暫停營業
📌新光三越高雄三多：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間
📌新光三越高雄左營店：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間
📌高雄漢神百貨：今日正常營業13:00-21:30
📌漢神巨蛋購物廣場：今日正常營業13:00-22:00
📌SKM Park Outlets 高雄草衙：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間
📌Global Mall新左營車站：今日中午12:00前暫停營業
📌Global Mall屏東市：今日中午12:00前暫停營業