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台中、高雄放海葵颱風假！百貨營業懶人包：大遠百、夢時代一覽

▲海葵颱風來襲，14縣市今日放颱風假，包括台中、嘉義、台南、高雄等地都停班停課，《NOWnews今日新聞》為大家整理新光三越、SOGO、大遠百、夢時代等百貨公司營業時間懶人包。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海葵颱風來襲，14縣市今日放颱風假，包括台中、嘉義、台南、高雄等地都停班停課，《NOWnews今日新聞》為大家整理新光三越、SOGO、大遠百、夢時代等百貨公司營業時間懶人包。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

海葵颱風來襲，14縣市今（4）日放颱風假包括台中、嘉義、台南、高雄等地都停班停課，然而新光三越、SOGO、大遠百、夢時代等百貨公司皆已宣布營業時間，《NOWnews今日新聞》為大家整理百貨公司營業時間懶人包。

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📌台中大遠百：TopCity台中大遠百今日正常營業11:00-22:00

📌台中廣三SOGO：今日正常營業

📌台中中友百貨：今日正常營業

📌新光三越台中中港：今日正常營業

📌LaLaport台中：今日正常營業

📌三井OUTLET台中港 ：今日正常營業

▲高雄夢時代購物中心今日12:00正常營業。（圖／翻攝自夢時代購物中心官網）
▲高雄夢時代購物中心今日12:00正常營業。（圖／翻攝自夢時代購物中心官網）
📌高雄夢時代購物中心：今日12:00正常營業

📌高雄大遠百：今日13:00開店營業

📌遠東SOGO高雄店：今日暫停營業

📌新光三越高雄三多：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間

📌新光三越高雄左營店：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間

▲遠東SOGO高雄店今日暫停營業。（圖／翻攝自SOGO 百貨 高雄店FB）
▲遠東SOGO高雄店今日暫停營業。（圖／翻攝自SOGO 百貨 高雄店FB）
📌高雄漢神百貨：今日正常營業13:00-21:30

📌漢神巨蛋購物廣場：今日正常營業13:00-22:00

📌SKM Park Outlets 高雄草衙：今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間

📌Global Mall新左營車站：今日中午12:00前暫停營業

📌Global Mall屏東市：今日中午12:00前暫停營業

▲新光三越高雄左營店今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間。（圖／翻攝自新光三越 高雄左營店FB）
▲新光三越高雄左營店今日13:00前暫停營業。將視風雨狀況隨時更新營業時間。（圖／翻攝自新光三越 高雄左營店FB）
▲高雄漢神巨蛋今日正常營業。（圖／翻攝自漢神百貨官網）
▲高雄漢神巨蛋今日正常營業。（圖／翻攝自漢神百貨官網）

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