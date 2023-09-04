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日官員喝福島核廢水被傳癌逝！矢板明夫：擺明假消息　選前會更多

▲日本前官員園田康博，2011年曾當眾喝下處理過的福島核水，證明其安全無虞，多年後卻在中國被謠傳罹癌身亡，他本人已出面闢謠。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前官員園田康博，2011年曾當眾喝下處理過的福島核水，證明其安全無虞，多年後卻在中國被謠傳罹癌身亡，他本人已出面闢謠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本前眾議員、前環境副大臣兼內閣府副大臣園田康博，曾在2011年10月，為了證明處理過的核廢水安全無虞而當眾喝下，一度聲名大噪，結果近日中國微博上謠傳許多園田康博因此罹癌病逝的貼文，對此園田康博已接受日媒採訪闢謠，並對自己成為有心人士造謠對象一事，向地震受災戶和福島縣民致歉。對此，日本資深媒體人矢板明夫在臉書上表示，這件事其實一看就是假消息，還提醒選前這類分化台美、離間台日關係的謠言只會越來越多。

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矢板明夫指出，當年園田康博面臨記者質疑「如果可以飲用，那麼敢不敢當場喝一杯」時，身為日本政府出席記者會的最高官員，園田迫於壓力，當場倒了一杯福島核處理水喝下，當時並沒有得到媒體的稱讚，反而被批評為「愚蠢的表演」、「愛出風頭」，而園田也在後來尋求連任的選舉中落敗，從此退出政壇。

淡出日本政壇多年的園田，近期卻隨著福島核廢水排放，在中國被傳「罹患核輻射相關的多發性骨髓瘤，已經於2020年在帛琉去世。死前全身腐爛，相當淒慘」等消息，再度出現在公眾視野，連在台灣也被廣為傳播。

矢板明夫直言，當時第一眼看到這件事，他就知道一定是假新聞，因為如果園田真的是喝過核處理水導致健康出問題過世，在日本絕對會是一條驚天動地的大新聞，畢竟日本是當事國，國民會更關心自己周圍的水資源有沒有被污染，這麼大的新聞，日本媒體竟然會沒有發現，而且在中國先報出來後，日媒也沒有馬上跟進，怎麼看都不自然。

矢板明夫當下就拜託日本政界和媒體界的朋友幫忙尋找園田康博，很快就確認他本人還健在，但因為已不再是公眾人物，所以不願意接受採訪；後來可能是因為要求採訪的媒體太多，園田才終於接受《共同社》的電話採訪闢謠。

矢板明夫認為，核處理水是否安全，是一個科學問題，園田康博10多年前喝下了核處理水，至今仍然健康，並不能說明今後日本或其他國家排放的核處理水一定就都是安全的，有必要繼續嚴格監督，同時秉持理性判斷。不過，有鑑於2024台灣總統大選，馬上就要進入最後激戰的4個月，各種分化台美、離間台日關係、引發恐慌焦慮、煽動仇恨的謠言和假新聞，將鋪天蓋地襲來，呼籲民眾要有心理準備。

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