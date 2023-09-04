日官員喝福島核廢水被傳癌逝！矢板明夫：擺明假消息　選前會更多

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淡出日本政壇多年的園田，近期卻隨著福島核廢水排放，在中國被傳「罹患核輻射相關的多發性骨髓瘤，已經於2020年在帛琉去世。死前全身腐爛，相當淒慘」等消息，再度出現在公眾視野，連在台灣也被廣為傳播。
矢板明夫直言，當時第一眼看到這件事，他就知道一定是假新聞，因為如果園田真的是喝過核處理水導致健康出問題過世，在日本絕對會是一條驚天動地的大新聞，畢竟日本是當事國，國民會更關心自己周圍的水資源有沒有被污染，這麼大的新聞，日本媒體竟然會沒有發現，而且在中國先報出來後，日媒也沒有馬上跟進，怎麼看都不自然。
矢板明夫當下就拜託日本政界和媒體界的朋友幫忙尋找園田康博，很快就確認他本人還健在，但因為已不再是公眾人物，所以不願意接受採訪；後來可能是因為要求採訪的媒體太多，園田才終於接受《共同社》的電話採訪闢謠。
矢板明夫認為，核處理水是否安全，是一個科學問題，園田康博10多年前喝下了核處理水，至今仍然健康，並不能說明今後日本或其他國家排放的核處理水一定就都是安全的，有必要繼續嚴格監督，同時秉持理性判斷。不過，有鑑於2024台灣總統大選，馬上就要進入最後激戰的4個月，各種分化台美、離間台日關係、引發恐慌焦慮、煽動仇恨的謠言和假新聞，將鋪天蓋地襲來，呼籲民眾要有心理準備。
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