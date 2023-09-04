台股早盤漲逾50點 AI股緯創強漲逾3%！被動元件與IC設計也夯起來
美股道瓊指數上周五（1日）漲多跌少，台北股市今（4）日開高，早盤一度漲逾50點，來到16701點，權值王台積電早盤漲3元，來到551元，漲幅0.5%。其他重要電子股漲跌互見。AI概念股開盤後逐步上揚，指標股緯創漲3%，廣達、英業達與技嘉也漲1%以上。另外，被動元件與IC設計也強勢攻擊向上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲115.8點，或0.33%，收34837.71點；那斯達克指數下跌3.15點，或0.02%，收14031.81點；標普500指數上漲8.11點，或0.18%，收4515.77點；費城半導體指數上漲11.91點，或0.32%，收3682.84點。
台北股市今日開高，早盤一度漲逾50點，來到16701點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到551元，漲幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.3%，世界先進漲1%多、力積電漲0.8%。其他重要電子股，如聯發科、華碩、群創、友達、和碩、鴻海、日月光走跌，跌幅0.3%到1%之間，南亞科跌1.4%。不過，宏碁漲0.6%，大立光與國巨漲1.4%，旺宏也漲0.7%左右。
AI股開盤後逐步走揚，指標股緯創依舊強勢，早盤漲2.5元以上，來到112.5元，漲幅3%。英業達漲1%，來到54.1元。廣達與技嘉也漲1%，緯穎小漲。IC設計表現強勁，世紀飆漲停，金麗科、聯陽漲6%，沛亨、通嘉、鈺創、偉詮電、義隆、智原漲1到4%多。被動元件也走高，信昌電漲5%，華容、華新科、大毅漲2%，興勤、台嘉碩、立隆電、日電貿漲1%多。