海葵颱風外圍環流發威！雙北市民通勤氣炸 灌爆蔣萬安臉書轟超扯
海葵颱風雖減為輕度颱風，但其外圍環流仍對台灣帶來強風勁雨，台中以南、花東和離島地區都宣佈今（4）日停止上班、上課，但雙北地區和宜蘭仍灌進強烈風雨，市民只好冒著風雨通勤上班，氣炸湧入台北市長蔣萬安和宜蘭縣長林姿妙臉書抱怨「風雨那麼大竟然沒放假，真的很扯欸！出門上班上課很危險」、「這個風是誰有辦法撐傘走在路上啊」、「風超大欸 是要怎麼上班上課」。
記者林莞茜／綜合報導
海葵颱風今日清晨3點至4點「二度登陸」高雄沿海，並不斷在台灣西南部沿海附近滯留打轉，中央氣象局持續發布18縣市豪大雨特報，並提醒台灣中南部及東半部仍有陣雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨；東半部有豪雨或局部豪雨以上等級降雨，中部以北山區、南部、大台北地區及澎湖有大雨或豪雨發生的機率。
根據氣象局颱風消息，海葵颱風目前已來到台南沿海，中心距離台南50公里，緩慢往西北西移動，台灣本島預計今晚至深夜脫離暴風圈範圍，氣象局據估明（5）日下半天會解除海上警報。而海葵颱風暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計海葵颱風強度有持續減弱的趨勢。
雖海葵颱風受到地形破壞減弱為輕颱，但外圍環流仍一波一波移入花東，持續帶來強風豪雨。宜蘭和雙北地區今早風雨強勁，讓不少準備出門上班、上課的市民都難以前行，氣得湧入市長、縣長的臉書抱怨「我剛快被風吹走了大哥」、「台北市風雨交加，然後捷運一直擠不上去」、「風雨超大欸哈囉，萬安兄不放假？」、「「風雨這麼大都被吹走了」、「風雨超大的欸⋯⋯怎麼載小孩上學」；林姿妙臉書留言處也被酸「跟進台北，原來我們不是東部了」。