海葵颱風襲！全台仍有近4萬戶停電　各縣市停復電情況看這裡

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就各縣市截至上午9時的停電狀況，其中台東縣曾有5萬7357戶停電，目前仍有1萬3351戶停電中；高雄市也有6萬9706戶停電過，目前還有1萬2903戶停電中；台南市曾有1萬9337戶停電，目前還有6228戶停電中。
屏東縣也曾有1萬3352戶停電過，目前還有3395戶停電中；雲林縣之前也有16185戶停電過，還有1118戶待修復。此外，桃園市目前還有808戶停電中、花蓮縣694戶、彰化縣488戶、嘉義縣374戶、南投縣297戶、宜蘭縣18戶、新北市6戶、台中市4戶停電中。
台電表示，昨日起入夜風雨漸增，各地陸續傳出災情，台電高雄區處轄區主要停電區域集中在大社、燕巢、田寮等地區，多數皆因山區樹竹壓線引起。經動員146位工程人員、52位包商人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，持續全力、不眠不休進行電力修復，截至上午9時還有1萬2903戶停電中，將力拚今日全數復電。
另外，台電台南區上午也召開搶修應變會議，整備各項人員、工具、機具及車輛，依市府災害應變中心開設時程派員進駐，並適時調度支援其他救災任務，處動員人力196人，承攬商人力104人，共300人整備待命。並備有昇空車41台、吊臂車21台、其他各類工程車72台及發電機60台等投入救援搶修，並針對山區、海線區域增加巡修人力23人及7人，台電正積極搶修中。
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