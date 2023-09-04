海葵颱風「二次登陸」高雄淹水 曾文水庫蓄水8成！阿公店僅44%
海葵颱風（Haikui）昨（3）晚8時自高雄梓官出海，今天凌晨突然使出「回馬槍」，從高雄沿海二次登陸，挾帶驚人雨勢，高雄桃源區24小時累積雨量達381毫米，前鎮、苓雅等5行政區累積雨量也破200毫米，多處淹水。不過，南部7水庫進帳不如預期，烏山頭水庫進帳450.3萬噸最多、曾文水庫244.8萬噸居次，曾文水庫蓄水量仍維持在八成，但阿公店水庫蓄水率僅44.81%，讓人為高雄水情捏把冷汗。
記者徐銘穗/綜合報導
南水局資料顯示曾文水庫上一次蓄水率維持8成以上，是2021年的11月12日，距9月2日長達22個月、651天，也因為長期沒下雨，總結近來連下一個月大雨，才追上歷年平均雨量。
在9月2日，蘇拉颱風遠離後，曾文水庫的水位標高230公尺，有效蓄水量4億943萬噸、蓄水率80.78%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾4億6630萬立方公尺、蓄水率達79.57%，明年上半年水情愈來愈樂觀。
不過，海葵颱風為南台灣帶來的水庫進帳似乎不如預期樂觀，統計昨（3）凌晨零時至今凌晨零時，曾文水庫進帳244.8萬噸，蓄水量80.2%，比昨日水量還下降0.34%；烏山頭水庫進帳450.3萬噸，居南部進帳最多水庫之冠，蓄水率未過八成、僅79.4%。
而單日累積雨量破200毫米、釀多處淹水的高雄，轄區所屬的阿公店水庫集水區截自今早9時，累計降雨量為31毫米，有效率水量為681萬噸，但目前蓄水率僅44.81%。