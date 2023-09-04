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年報曝光！郭台銘交棒後4年僅出席董事會3次　未辭董事稱「忘了」

▲郭台銘宣布參選總統，但之後才請辭鴻海董事，他說自己忘了。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘宣布參選總統，但之後才請辭鴻海董事，他說自己忘了。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者何哲欣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，幾天後又請辭鴻海董事，他昨解釋，過去4年鴻海董事會沒一次參加過，這一次經媒體提醒，他才想起忘了辭董事，他直呼「這是一個作業程序的疏忽，所以趕快把董事辭掉。」《NOWnews今日新聞》整理過去4年鴻海公司年報，比對郭台銘的出席狀況。

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鴻海在2019年6月選出新任董事長劉揚偉，郭台銘正式交棒，不過郭台銘仍是鴻海董事之一，也是鴻海最大的自然人股東。根據鴻海歷年公司年報，2018年郭台銘最後一次以董事長身分出席董事會，當年開會6次，郭台銘6次全到。

在郭台銘交棒後，2019年鴻海董事會開會7次，郭台銘出席3次、另有1次委託出席；2020年董事會開會8次，郭台銘都未出席，但委託出席5次；2021年董事會開會6次，郭台銘6次都委託出席；2022年董事會開會9次，郭台銘都未出席，僅1次委託出席。

合計郭台銘在交棒後，董事會開會30次，郭台銘僅實際3次，另有13次委託出席，但其餘14次甚至未委託出席。

郭台銘過去4年出席3次董事會，並非如他所言一次都沒去過，且去年董事會，他還有一次有委託出席，似乎也不如他自己所言是「忘了」自己還是董事身分。

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