詐領安心旅遊補助逾144萬元 上櫃公司「寶得利」董座夫妻遭起訴
上櫃公司寶得利（5301）集團董事長張竹煌被查出，在疫情期間，各國邊境管制下，涉利用旗下關係企業，以不實資料及憑證，向交通部觀光局（即將改制觀光署）詐領「安心旅遊」補助，4個月詐得144萬餘元。台北地檢署今（4）日依加重詐欺取財等罪，起訴張竹煌和妻子陳瑞芳等5人。
記者潘千詩／台北報導
2020年因新冠疫情爆發，各國邊境管制，衝擊旅行社outbound業務，交通部觀光局推出「安心旅遊」補助，輔導旅行業改推國旅，如有成團，每團可獲交通部補助3萬元至7萬元，每家旅行社最多可申請35團。
不過，觀光局審查補助款項發現異常，且集中在寶得利旗下的旅行社，懷疑寶得利董事長張竹煌等人涉嫌詐欺、偽造文書，函請檢調偵辦。
2023年3月，檢調發動偵查作為，訊後諭令張竹煌以10萬元、張妻陳瑞芳20萬元交保。其中，張竹煌交保後表示，大家這幾年都辛苦了，一切都是為公司著想囉。
檢調指控，張竹煌等人利用集團下擁有中華情旅行社、世通旅行社等多家業者的便利性，同時又擁有遊覽車，從2020年7月1日起至同年11月1日止，涉嫌指示員工製作假的旅客名單、導遊資料、住宿飯店及遊覽車發票憑證，前後27次向觀光局申請補助，共詐得144萬4600元。