蔣尚義：中國做半導體方式要檢討 美禁令反加快中國國產化腳步
針對中美科技戰，美國限制對中國的高端晶片出口，鴻海半導體策略長蔣尚義接受電視節目專訪時表示，美國的禁令雖會延緩中國相關技術的成長，但某部分來說，反而是刺激中國加快國產化腳步。同時，他也透露自己當年赴中國中芯與武漢弘芯，但最後回到台灣強調「不會再到中國去」的原因。
記者許家禎／台北報導
鴻海半導體策略長蔣尚義接受年代新聞台「年代．數字台灣」主持人謝金河訪問，主題為「台灣半導體前世今生」，提到美國對中國實施晶片禁令對產業的影響，他認為半導體晶圓產業有群聚效應，地緣政治之下的海外擴廠必然會使成本提高，對誰都不好。
不過中美角力與世界局勢使產業在地化興起，美國的禁令雖會延緩中國半導體技術的成長，但某部分來說，反而是刺激中國加快國產化腳步，至於會不會成功，大家都還不知道，他也說中國10年前就投入半導體，那時還沒有被美方限制時就做得不成功，「他（中國）做半導體的方式，相信他們自己會檢討」。
蔣尚義也透露當年自己到中國中芯與武漢弘芯的時候，其實是不被信任的，例如之前在中芯時，有幾度中國高官要到廠區視察，但由於他是「非中國籍」，因此被公司拒絕參與活動。後來他回台時，面對媒體提問「還會回到中國去嗎？」他直言「不會再回去了」。